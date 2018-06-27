Попавшие в больницу Анапы с отравлением дети выписаны из стационара

КРАСНОДАР, 27 июня. /ТАСС/. Никто из детей, отравившихся в поезде Екатеринбург - Анапа и попавших в больницу, более не нуждается в медицинской помощи, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Все дети в лагере, все с ними в порядке", - сказала собеседница.

По уточненным данным ведомства, всего с жалобами на недомогание обратились 28 детей, трое из них были госпитализированы по прибытии в Анапу. Сейчас все болевшие дети находятся под наблюдением врачей лагеря, куда приехали на отдых.

На сайте ЮСУТ уточняется, что всего в трех группах в лагерь следовали 625 детей, питание для них было организовано в вагоне-ресторане.

Сейчас следователи продолжают осмотр места происшествия, опрошены пострадавшие, сопровождавшие их взрослые, сотрудники РЖД и медики, изъята документация вагона-ресторана, отобраны пробы продуктов, сырья и воды, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что 26 июня около 10:00 по прибытию пассажирского поезда из Екатеринбурга в Анапу были госпитализированы десять детей с признаками пищевого отравления. Специалисты Роспотребнадзора не исключают возможность инфекции. В "Федеральной пассажирской компании" сообщили, что питание для группы обеспечивала компания- оператор, на продукты имеются необходимые сертификаты. Транспортная прокуратура и сотрудники транспортного подразделения СК проводят проверки.