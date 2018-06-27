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Никиту Белых этапировали в колонию в Рязань

Происшествия
27 июня, 12:46 дата обновления: 27 июня, 12:51 UTC+3

В какую колонию доставили бывшего губернатора Кировской области не уточняется

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Никита Белых

Никита Белых

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых этапировали в Рязань. Об этом ТАСС сообщила его супруга Екатерина Белых.

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"Мне подтвердил официальный источник, что Никита Юрьевич этапирован в Рязань", - сказала супруга Белых. Она не смогла уточнить, в какую именно колонию он доставлен.

25 июня ТАСС сообщал, что осужденный за получение взятки экс-губернатор Кировской области Никита Белых отправлен из СИЗО "Лефортово" этапом к месту отбывания наказания.

Белых был задержан с поличным в конце июня 2016 года при получении взятки в одном из московских ресторанов, в конце июля того же года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия. В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы признал Белых виновным в получении взятки и приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 48 млн рублей. При этом суд оправдал Белых по второму эпизоду получения взятки за недостаточностью доказательств, а также исключил из дела квалифицирующий признак "вымогательство взятки".

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