Возгорание на незаконной свалке в Раменском районе Подмосковья локализовано

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Пожарные локализовали очаги возгорания на незаконной свалке в Раменском районе, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Сегодня, 27 июня, на заброшенной территории бывшего пионерского лагеря, расположенного в деревне Донино Раменского района, ... произошло возгорание несанкционированных навалов крупногабаритного мусора. На данный момент открытые очаги горения полностью локализованы", - сообщили в пресс-службе.

По данным администрации Раменского района, возгорание началось в 6:46 мск. В тушении задействованы 4 пожарные автоцистерны и 9 человек личного состава.

Площадь незаконной свалки составляет 500 квадратных метров.

Ранее в пресс-службе министерства экологии и природопользования Подмосковья ТАСС сообщили, что ведомство начало расследование по факту образования этой свалки и сейчас устанавливает собственника участка.