На Кубани 3,6 тыс. абонентов остались без газа из-за повреждения сетей после непогоды

КРАСНОДАР, 1 июля. /ТАСС/. Около 3,6 тыс. абонентов станицы Батуринская Брюховецкого района в Краснодарском крае остались без газа после того, как газораспределительные сети был повреждены упавшими в результате ураганного ветра деревьями. Об этом сообщает сайт Минэнерго РФ.

Инцидент произошел вечером в субботу. "В станице Батуринская Брюховецкого района в результате ураганного ветра упавшими деревьями повреждены распределительные газопроводы низкого давления. В 20:40 мск прекращено газоснабжение 3600 абонентов", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что температура воздуха в станице - около плюс 21 градуса. "Проведение аварийно-восстановительных работ осложнено плохими погодными условиями [сильный ветер, ливень] и начнется после нормализации обстановки", - отметили в Минэнего.

Ранее сообщалось, что в субботу в некоторых районах Кубани, в частности, Тимашевском, Брюховецком, Кореновском и Павловском, прошел сильный град, некоторые градины были размером с кулак. В пострадавших населенных пунктах стихией повреждены дома - например, в станице Новокорсунская Тимашевского района пострадали 80% домовладений. Как отметил губернатор Вениамин Кондратьев, оперативные службы Краснодарского края переведены в усиленный режим работы, создан специальный региональный штаб.