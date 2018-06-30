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На Кубани выпал крупный град

Происшествия
30 июня, 23:11 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 30, июня. /ТАСС

В регионе создали оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды

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КРАСНОДАР, 30 июня. /ТАСС/. Крупный град выпал в субботу в Тимашевском районе Краснодарского края. Повреждены крыши - в одной из станиц пострадали около 80% домов, сообщила ТАСС представитель администрации Тимашевского района - одного из тех, которых коснулась стихия.

"Град выпал очень большой, где-то величиной с кулак. 1800 дворов - 80% домовладений - пострадали: кровли и крыши. Шифер побит", - сказала она.

Собеседница уточнила, что 12 человек из поврежденных домов временно переселены в гостиницу, расположенную в райцентре. К ликвидации последствий ЧП привлечены около 100 человек: энергетики, газовая и другие службы.

Как пишут очевидцы в социальных сетях, крупный град прошел в нескольких районах региона на равнинной территории, в том числе неподалеку от Краснодара, и в предгорьях. Очевидцы также сообщают, что некоторые градины были размером с кулак. Некоторые пользователи пишут, что стихия повредила дома.

Ранее региональное ГУ МЧС предупреждало, что до 1 июля включительно в регионе ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым ветром скоростью до 20-25 м/с. На реках бассейна реки Кубань, а также на реках Черноморского побережья от Геленджика до Магри ожидаются резкие подъемы уровней воды, местами - до неблагоприятных отметок.

Штаб по ликвидации последствий

Оперативные службы Краснодарского края переведены в усиленный режим работы из-за прошедшего в регионе крупного града. Создан специальный региональный штаб, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев журналистам в субботу.

"Сейчас оперативные службы региона работают в усиленном режиме в связи с прошедшим на территории Кубани градом. Больше всего пострадали муниципалитеты в северной и центральной части региона. В этих районах будет проведен комплекс мероприятий по ликвидации последствий стихии. Создан краевой штаб под руководством моего первого заместителя Андрея Алексеенко, который уже занимается восстановительными работами и проводит предварительную оценку нанесенного непогодой ущерба", - сказал глава Кубани.

Он уточнил, что также поручил главам районов оперативно докладывать обстановку и оказывать помощь всем пострадавшим.

"Хочу отметить, что угроза в виде ливней с градом сохраняется в отдельных районах Кубани, также ожидается шквалистый ветер до 20-25 м/c. Я прошу жителей края проявить максимальную осторожность и бдительность во время разгула стихии, в случае нештатных ситуаций звонить в оперативные службы своих муниципалитетов", - добавил он.

В Новокорсунской около часа назад прошел град. Судя по присланным нам фото, повреждения сильные: разбиты стекла, шифер и т.д. #тимашевскийрайон #град #знамятруда #zttim.ru

Публикация от Знамя труда Тимашевск (@zttim.ru)

Льдинки, пару часов назад в Краснодарском крае! #град #гроза #дождь #ливень #вотэтонакрыло

Публикация от Макс Чепуштанов (@makc_chepushtanov)

#град#тимашевскийрайон#ужас#стихия Я не могу прийти в себя после увиденного!

Публикация от Таких,как я,немного,только Я! (@aleksandra_dud)

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