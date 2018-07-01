Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спасатели возобновили поиски туриста, упавшего в реку в Кабардино-Балкарии

Происшествия
1 июля, 9:17 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 1, июля. /ТАСС

В поисках задействованы специалисты Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС

Поделиться
Материал из 1 страницы

НАЛЬЧИК, 1 июля. /ТАСС/. Спасатели возобновили поиски туриста, упавшего в реку Баксан в Кабардино-Балкарии, сообщило в воскресенье республиканское управление МЧС. В субботу вечером поиски приостановили из-за подъема уровня воды в реке.

"По состоянию на 05:00 (время совпадает с московским) поисковые работы по поиску туриста на реке Баксан от сельского пункта Байдаево до сельского пункта Верхний Баксан возобновлены. На поиски выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 06:25 мск 30 июня в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в районе села Байдаево в реку Баксан упал турист, предположительно, из Московской области, Чибизов Виктор Александрович 1962 года рождения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кабардино-Балкария
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Английский фанат заявил, что британским СМИ должно быть стыдно за пропаганду против России
2
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
3
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
4
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
5
Эксперты: увеличение пенсионного возраста в РФ не изменит срока жизни на пенсии
6
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
7
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости