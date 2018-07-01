Спасатели возобновили поиски туриста, упавшего в реку в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 1 июля. /ТАСС/. Спасатели возобновили поиски туриста, упавшего в реку Баксан в Кабардино-Балкарии, сообщило в воскресенье республиканское управление МЧС. В субботу вечером поиски приостановили из-за подъема уровня воды в реке.

"По состоянию на 05:00 (время совпадает с московским) поисковые работы по поиску туриста на реке Баксан от сельского пункта Байдаево до сельского пункта Верхний Баксан возобновлены. На поиски выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 06:25 мск 30 июня в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в районе села Байдаево в реку Баксан упал турист, предположительно, из Московской области, Чибизов Виктор Александрович 1962 года рождения.