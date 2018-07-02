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Прокуратура Франции не будет подавать кассационную жалобу на решение суда по делу Керимова

Происшествия
2 июля, 19:45 UTC+3

При этом продолжается изучение юридической информации по делу

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ПАРИЖ, 2 июля. /ТАСС/. Прокуратура Франции не собирается подавать кассационную жалобу на решение суда по делу российского предпринимателя и сенатора Сулеймана Керимова.

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Ситуация вокруг сенатора Сулеймана Керимова

Об этом ТАСС сообщили в понедельник в ведомстве генерального прокурора Экс-ан-Прованса.

"Мы этим не занимаемся", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о реакции на вердикт суда Экс-ан-Прованса по делу Керимова.

При этом он не исключил, что "изучение юридической информации по этому делу продолжается".

Прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр, который занимался делом Керимова, в разговоре с ТАСС сказал, что "не в его полномочиях решать вопрос о кассации". "Это компетенция других инстанций", - заметил он, воздержавшись от более подробных комментариев.

Ранее в понедельник в канцелярии РФ в городе Вильфранш-сюр-Мер (подразделении российского генконсульства в Марселе) сообщили, что Керимов после снятия с него во Франции обвинений в финансовых правонарушениях получил обратно свой паспорт и смог вернуться в Россию.

Как отметили в диппредставительстве, теперь Керимов, с конца прошлого года находившийся во Франции под строгой подпиской о невыезде, сможет вновь свободно перемещаться по Европе.

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Персоны
Керимов, Сулейман Абусаидович
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Задержание сенатора Керимова во Франции
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