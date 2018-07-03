Открытое горение в ТЦ в Краснодаре ликвидировано

КРАСНОДАР, 3 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в складских помещениях торгового центра "Северяне" в Краснодаре, сообщил журналистам на месте ЧП заместитель начальника управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Станислав Кобцев.

"Ликвидация открытого [горения] - 17:45 мск. Общая площадь [пожара] составила 1 тыс. кв. м.", - сказал он, добавив, что были эвакуированы несколько человек.

По словам Кобцева, в результате пожара пострадал торговый центр "Северяне" и несколько зданий, расположенных рядом с ним. "На момент прибытия [пожарных] горело около 800 кв. м [в торговом центре], еще около 200 кв. м - прилегающие строения", - уточнил он.

По данным источника на месте происшествия, в трехэтажном здании на момент возгорания был только один магазин, который размещался на первом этаже. Остальная часть здания не использовалась.