Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 63.22
€ 73.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: экс-гангстер в документальном фильме назвал имя предполагаемого убийцы Тупака

Происшествия
3 июля, 18:58 UTC+3

Киф Ди рассказал, что племянник рэпера открыл по нему огонь из автомобиля, пишет газета The Independent

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 3 июля. Бывший гангстер Дуэйн Кит Дэвис, более известный как Киф Ди, указал на убийцу рэпера Тупака Шакура, погибшего в 1996 году. Об этом во вторник сообщила газета The Independent.

Как отмечает издание, Дэвис сделал признание в документальном фильме "Нераскрытое дело: убийства Тупака и Бигги" ("Unsolved: the Tupac and Biggie Murders"), выпущенном в мае 2018 года Netflix. В одном из интервью для этого проекта Дэвис сказал, что был свидетелем убийства Тупака. Он отметил, что признался только сейчас, спустя чуть больше 20 лет, потому что у него был обнаружен рак, что дает ему защиту от судебного преследования.

Смотрите также

Тупак Шакур обошел AC/DС и The Doors в рейтинге лучших рок-музыкантов

СМИ: письмо Тупака Шакура с объяснением причин разрыва с Мадонной выставлено на аукцион

СМИ: BMW, в котором был убит Тупак Шакур, выставлен на продажу в США за $1,5 млн

Дэвис рассказал, что в день убийства находился в автомобиле, из которого были произведены выстрелы. Его племянник, Орландо Андерсон, находясь на заднем сидении, открыл огонь по рэперу. Помимо Андерсона, в автомобиле находились другие члены банды. Первоначально Дэвис не признавался в том, кто совершил преступление, однако неоднократно сообщал, что знает убийцу. Андерсон отрицал причастность к убийству рэпера. Предполагаемый убийца умер в 1998 году в перестрелке.

Тупак Шакур (1971-1996) родился в Гарлеме, рос в Балтиморе (штат Мэриленд), а потом переехал в штат Калифорния. Сообщалось, что покушение на него устроили соперничающие представители направления гангста-рэп восточного побережья США. Именно это происшествие послужило началом открытому соперничеству между The Notorious B.I.G. (лейбл Bad Boy Records, восток) и 2Pac (Death Row Records, запад).

В 1994 году рэпер отсидел в тюрьме 15 суток, а через год еще восемь месяцев за нападение, побои и сексуальное насилие. Считается, что Тупак стал первым исполнителем, которому удалось выпустить альбом, находясь в заключении. 13 сентября 1996 года музыкант был застрелен около отеля в пригороде Лас-Вегаса. Убийцы так и не были найдены.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский выпускник набрал по 100 баллов на четырех ЕГЭ
2
Прощание с актрисой Театра музыкальной комедии Лозовой пройдет 5 июля в Петербурге
3
Школьник, набравший 400 баллов на ЕГЭ, — о страхе перед биологией и секретах рекорда
4
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
5
СК назвал причастную к теракту в Петербурге организацию
6
В ГИБДД объяснили необходимость поправок в закон о нетрезвом вождении
7
В торговом центре в Краснодаре произошел пожар
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости