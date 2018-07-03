СМИ: экс-гангстер в документальном фильме назвал имя предполагаемого убийцы Тупака

ТАСС, 3 июля. Бывший гангстер Дуэйн Кит Дэвис, более известный как Киф Ди, указал на убийцу рэпера Тупака Шакура, погибшего в 1996 году. Об этом во вторник сообщила газета The Independent.

Как отмечает издание, Дэвис сделал признание в документальном фильме "Нераскрытое дело: убийства Тупака и Бигги" ("Unsolved: the Tupac and Biggie Murders"), выпущенном в мае 2018 года Netflix. В одном из интервью для этого проекта Дэвис сказал, что был свидетелем убийства Тупака. Он отметил, что признался только сейчас, спустя чуть больше 20 лет, потому что у него был обнаружен рак, что дает ему защиту от судебного преследования.

Дэвис рассказал, что в день убийства находился в автомобиле, из которого были произведены выстрелы. Его племянник, Орландо Андерсон, находясь на заднем сидении, открыл огонь по рэперу. Помимо Андерсона, в автомобиле находились другие члены банды. Первоначально Дэвис не признавался в том, кто совершил преступление, однако неоднократно сообщал, что знает убийцу. Андерсон отрицал причастность к убийству рэпера. Предполагаемый убийца умер в 1998 году в перестрелке.

Тупак Шакур (1971-1996) родился в Гарлеме, рос в Балтиморе (штат Мэриленд), а потом переехал в штат Калифорния. Сообщалось, что покушение на него устроили соперничающие представители направления гангста-рэп восточного побережья США. Именно это происшествие послужило началом открытому соперничеству между The Notorious B.I.G. (лейбл Bad Boy Records, восток) и 2Pac (Death Row Records, запад).

В 1994 году рэпер отсидел в тюрьме 15 суток, а через год еще восемь месяцев за нападение, побои и сексуальное насилие. Считается, что Тупак стал первым исполнителем, которому удалось выпустить альбом, находясь в заключении. 13 сентября 1996 года музыкант был застрелен около отеля в пригороде Лас-Вегаса. Убийцы так и не были найдены.