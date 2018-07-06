Пожар в жилом доме в центре Москвы потушен

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Пожар в жилом доме на Пятницкой улице в центре Москвы потушен. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В 1:06 мск пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Площадь пожара составила 400 кв. метров.

Для жильцов дома организовали пункты временного размещения. На место прибыли автобусы, чтобы отвезти туда людей. Жильцы обеспечены водой и едой. Как сообщил журналистам на месте ЧП заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, при необходимости их разместят в гостинице.

"Жители [будут размещены] в гостинице при необходимости", - сказал он.

Пожар произошел в четырехэтажном жилом доме по адресу: Пятницкая улица, дом 43. До прибытия пожарных здание покинули самостоятельно 20 человек. С четвертого этажа были спасены два человека. В 00:45 мск пожар был локализован.

Превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в районе пожара в жилом доме в центре Москвы не зафиксировано. На месте пожара работает лаборатория Главного управления МЧС России по Москве.