Чиновник Ростехнадзора Слабиков признался в мошенничестве вслед за дочерью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Бывший глава Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорий Слабиков признался в хищениях после того, как в аналогичных деяниях созналась его дочь. Как сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга, в пятницу Дзержинский районный суд города на Неве продлил Слабикову срок содержания в СИЗО.

"Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Григория Слабикова сроком на один месяц и двое суток. Слабиков вину признает, раскаивается. Пояснил суду, что уже готов понести любое наказание", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что накануне был продлен срок содержания в СИЗО дочери Слабикова Елены Слабиковой, которая после задержания полностью отрицала свою вину, но позже все же призналась в мошенничестве. Отец и дочь проходят фигурантами по делу об особо крупном мошенничестве, их задержали и арестовали в мае этого года. Арестам предшествовали обыски в здании Северо-Западного управления Ростехнадзора при участии сотрудников ФСБ России. По данным источника ТАСС во властных структурах региона, следственные действия проходили в рамках расследования уголовного дела о хищениях компенсационных фондов трех саморегулируемых организаций на сумму более 4 млрд рублей.

В ходе расследования правоохранители получили информацию о возможной причастности к делу начальника Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова, а его дочь, считают следователи, помогала отцу в хищениях, состояв в организованной группе. Также собеседник агентства отметил, что члены семьи Слабикова владеют недвижимостью, транспортными средствами, стоимость которых значительно превышает их совокупный доход за длительное время.