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МЧС уточнило количество домов, подтопленных паводком в Шилке Забайкальского края

Происшествия
8 июля, 18:39 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Река подтопила 135 жилых домов, сообщили в региональном главке министерства

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ЧИТА, 8 июля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Вышедшая из берегов река Кия, по уточненным данным, подтопила 135 жилых домов в городе Шилка Забайкальского края. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Сотрудники администрации города Шилка провели подворовый обход и установили, что всего подтоплению подверглись 135 домов", - сказали в пресс-службе главка.

Ранее начальник пожарно-спасательной части района Сергей Ермачек сообщил ТАСС, что в Шилкинском районе подтоплены до 560 домов.

Как уточнили в региональном главке МЧС, сотрудники администрации выяснили, что в большинстве случаев вода вошла на приусадебные участки, но не причинила вред жилью. Для пострадавших жителей в местном Доме культуры открыт пункт временного размещения, в нем организовано питание, населению оказывается адресная помощь. В ликвидации последствий подтопления участвуют 138 человек, 25 единиц техники и 18 плавсредств.

Дожди уже около месяца идут в Забайкалье почти каждый день. В пятницу ГУ МЧС России распространило предупреждение об ухудшении погоды: дождях, ливнях, грозах, возможном граде. По этой причине в субботу власти ввели в регионе режим повышенной готовности. По данным пресс-службы губернатора региона, населенные пункты подтоплены в четырех районах края - Тунгокоченском, Шилкинском, Карымском и Читинском, погибших и пострадавших нет.

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