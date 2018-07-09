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Тропический шторм "Крис" может достигнуть берегов Канады 12 июля

Происшествия
9 июля, 0:26 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 9, июля. /ТАСС

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, скорость ветра в эпицентре этого атмосферного явления составляет около 18 м/с

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ОТТАВА, 9 июля. /ТАСС/. Тропический шторм "Крис", сформировавшийся в Атлантическом океане примерно в 245 км от побережья штата Северная Каролина, может в четверг достигнуть берегов Канады. Об этом в воскресенье сообщило канадское Национальное метеобюро.

"Тропический шторм "Крис" сегодня (в воскресенье - прим. ТАСС) сформировался у берегов американского штата [Северная] Каролина, - говорится в заявлении ведомства. - К вечеру вторника или к утру среды шторм может набрать силу урагана, а к четвергу достигнуть побережья [канадской атлантической] провинции Новая Шотландия".

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, скорость ветра в эпицентре этого атмосферного явления сейчас составляет около 18 м/с. В данный момент он практически неподвижен, однако, по прогнозам американских метеорологов, шторм, скорее всего, усилится и будет перемещаться в северо-восточном направлении вдоль атлантического побережья страны. Синоптики предупреждают об опасности формирования больших волн, которые могут затронуть побережье Северной Каролины.

Сезон ураганов обычно продолжается с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

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