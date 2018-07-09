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Сотрудники МЧС локализовали пожар на авиазаводе в Иркутске

Происшествия
9 июля, 12:22 UTC+3 МОСКВА 9, июля. /ТАСС

В горящем трехэтажном здании обвалилась кровля

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в одном из цехов Иркутского авиационного завода - филиала корпорации "Иркут". Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.

"Пожар локализован на площади 1000 кв. м", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших нет. Тушение пожара продолжается, произошло обрушение кровли на площади 600 кв. метров.

По информации ГУ МЧС, пожар произошел в трехэтажном анодно-малярном цехе. На момент прибытия первого подразделения - пожарной части Иркутского авиазавода - наблюдалось горение кровли на площади 800 кв. метров, затем площадь пожара увеличилась до 1000 кв. метров. На месте работают 16 единиц техники, 62 человека личного состава, звенья газодымозащитной службы. Из здания цеха вывели 50 человек.

В свою очередь источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что угрозы распространения пожара на производственные здания завода нет.

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