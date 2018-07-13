СМИ: более 10 человек пострадали при взрыве и пожаре рядом с аэропортом Каира

КАИР, 13 июля. /ТАСС/. Более 10 человек пострадали в результате взрыва и пожара, возникшего на одном из предприятий поблизости от международного аэропорта Каира. Об этом в пятницу сообщила газета Al-Youm al-Sabia, приводя высказывание представителя сил безопасности.

По его словам, "с места пожара машинами скорой помощи было эвакуировано 12 человек". В настоящее время, добавил он, "все пострадавшие доставлены в госпитали".

В пятницу вечером на частном заводе по производству химической продукции, находящемся рядом с каирским аэропортом, возник пожар и произошел взрыв. Как отметил представитель египетских сил безопасности, "пожар возник на складе горючего". Он также уточнил, что возгорание стало причиной взрыва на том же предприятии.

Как сообщил официальный представитель египетских ВС полковник Тамер ар-Рифаи, по предварительным данным, причиной пожара на частном предприятии стала необычайно высокая температура воздуха, которая в настоящее время установилась в египетской столице.

Представитель службы безопасности международного аэропорта сообщил ТАСС, что воздушная гавань "работает в штатном режиме, взлеты и посадки лайнеров проходят по расписанию".