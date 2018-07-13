СК: взрыв на предприятии "Сургутнефтегаза" в ХМАО произошел из-за детонации оборудования

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Взрыв на предприятии "Сургутнефтегаза" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО) произошел из-за детонации агрегата по очистке труб без последующего возгорания. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе окружного управления СК РФ.

"Утром 13 июля в СУ СК РФ по ХМАО поступило сообщение о том, что около 08:30 (06:30 мск) на территории промышленной базы в городе Лянторе Сургутского района произошла детонация агрегата по очистке труб без последующего возгорания. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали семь человек, которые госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ЧП произошло в промышленной зоне Лянтора. "На место происшествия выехала следственно-оперативная группа с участием следователей, следователей-криминалистов и руководства Сургутского межрайонного следственного отдела. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе администрации Сургутского района сообщили, что из семи пострадавших пятеро являются жителями Лянтора, двое - Сургута. "Возможно, пострадавшие будут госпитализированы в Сургут", - уточнили корреспонденту ТАСС в пресс-службе.

Врачи лянторской городской больницы проводят операцию двоим пострадавшим при взрыве, сообщили в пятницу ТАСС в приемном отделении медицинского учреждения.

"Информация будет позже, сейчас у двоих пострадавших идет операция", - сказала собеседница агентства.

В скорой помощи ТАСС уточнили, что трое из семи пострадавших обратились за медпомощью сами. "Еще четверых привезла скорая помощь", - сказали в службе.

По данным ГУ МЧС по ХМАО, сообщение о происшествии на предприятии "Сургутнефтегаза" поступило в 06:08 мск. В результате ЧП пострадали семь человек. Двое - в реанимации, четверо обследуются в приемных отделениях, один госпитализирован в хирургическое отделение с ушибами, рваными ранами.