Отец полковника МВД Захарченко отказался говорить о предъявленном ему обвинении в растрате

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Отец полковника Дмитрия Захарченко Виктор Захарченко отказался высказать свое отношение к предъявленному ему обвинению по делу о растрате 4 млн рублей банка "Московское ипотечное агентство" (МИА). Об этом корреспондент ТАСС сообщает из зала Мещанского суда, где рассматривается дело по существу.

"Мне понятно обвинения, в настоящий момент я не буду говорить, признаю себя виновным или нет", - сказал Захарченко. Кроме того, свое отношение к вопросу виновности отказался комментировать и другой фигурант по делу, советник председателя правления ББР-банка Владимир Корьевкин. "Я слышал, в чем меня обвиняют, свое отношение я выражу после своего допроса", - сказал он. Дата следующего заседания назначена на 17 июля в 12:30 мск.

Уголовное дело о растрате средств МИА было возбуждено в отношении Виктора Захарченко, советника председателя правления ББР-банка Владимира Корьевкина, а также бывшего председателя правления МИА Сергея Гриба, который заочно арестован и находится в международном розыске. Дело в отношении него выделено в отдельное производство. Захарченко и Корьевкину предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 ("Растрата в особо крупном размере"), ч. 5 ст. 33 и ст. 160 ("Пособничество в растрате") УК РФ.

Как считает следствие, Корьевкин взял на должность своего советника Виктора Захарченко, у которого не было соответствующего образования и опыта, с июля 2014 года по апрель 2015 года незаконно выплачивал ему ежемесячную зарплату в размере около 150 тыс. рублей, чем причинил банку ущерб на 1,5 млн рублей. После ухода Корьевкина из банка его место занял Сергей Гриб, который продолжил выплачивать Захарченко зарплату за фиктивную работу. Таким образом, считает следствие, Захарченко причинил банку ущерб на общую сумму в 4 млн рублей. Своей вины он не признает, но при этом возместил вменяемый следствием ущерб в полном объеме.

В рамках данного уголовного дела, МИА, который является потерпевшей стороной по делу, подал к Захарченко гражданский иск на сумму 12,5 млн рублей. Захарченко и Корьевкин находились под арестом, позднее мера пресечения им была изменена на домашний арест.

Сын Захаренко полковник МВД Дмитрий Захарченко обвиняется в преступлениях коррупционной направленности, у него при обыске были изъяты около 8 млрд рублей. Следственные действия по ряду предъявленных ему обвинений уже завершены и в ближайшее время они поступят в суд для рассмотрения по существу.