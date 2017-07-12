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Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела

Происшествия
12 июля, 12:15 дата обновления: 12 июля, 12:36 UTC+3

В среду, 12 июля, Пресненский суд Москвы обвинил экс-руководителю Mirax Group в мошенничестве в особо крупном размере, однако, в связи с истечением срока давности, отпустил его на свободу

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Сергей Полонский - владелец и руководитель в 2004 - 2011 годах одной из крупнейших девелоперских компаний Mirax Group
Сергей Полонский - владелец и руководитель в 2004 - 2011 годах одной из крупнейших девелоперских компаний Mirax Group
Сергей Полонский - владелец и руководитель в 2004 - 2011 годах одной из крупнейших девелоперских компаний Mirax Group
© Виталий Белоусов/ТАСС
Полонский, лауреат премии "Персона года-2005" в номинации "Руководитель строительной компании", с Юрием Ровенским, гендиректором "РосБизнес Консалтинг"
Полонский, лауреат премии "Персона года-2005" в номинации "Руководитель строительной компании", с Юрием Ровенским, гендиректором "РосБизнес Консалтинг"
Полонский, лауреат премии "Персона года-2005" в номинации "Руководитель строительной компании", с Юрием Ровенским, гендиректором "РосБизнес Консалтинг"
© Александр Саверкин/ТАСС
В 2004 году компания Сергея Полонского начала воплощать проект строительства башни "Федерация" в "Москва-Сити"
В 2004 году компания Сергея Полонского начала воплощать проект строительства башни "Федерация" в "Москва-Сити"
В 2004 году компания Сергея Полонского начала воплощать проект строительства башни "Федерация" в "Москва-Сити"
© Александр Саверкин/ТАСС
В 2005 году Полонский выступил одним из инициаторов создания Ассоциации строителей России
В 2005 году Полонский выступил одним из инициаторов создания Ассоциации строителей России
В 2005 году Полонский выступил одним из инициаторов создания Ассоциации строителей России
© Михаил Фомичев/ТАСС
Март 2010 года, реклама строительной корпорации Mirax Group в Москве на Кутузовском проспекте
Март 2010 года, реклама строительной корпорации Mirax Group в Москве на Кутузовском проспекте
Март 2010 года, реклама строительной корпорации Mirax Group в Москве на Кутузовском проспекте
© Станислав Красильников/ТАСС
В марте 2011 года на пресс-конференции Полонский объявил о решении совета директоров Mirax Group ликвидировать бренд Mirax, пообещав, что все обязательства группы по строительству объектов и выплате долгов будут выполнены
В марте 2011 года на пресс-конференции Полонский объявил о решении совета директоров Mirax Group ликвидировать бренд Mirax, пообещав, что все обязательства группы по строительству объектов и выплате долгов будут выполнены
В марте 2011 года на пресс-конференции Полонский объявил о решении совета директоров Mirax Group ликвидировать бренд Mirax, пообещав, что все обязательства группы по строительству объектов и выплате долгов будут выполнены
© Станислав Красильников/ТАСС
После прекращения существования бренда Mirax все структуры компании перешли под управление ООО "Nazvanie.net". Полонский стал его акционером и инвестором. В декабре 2011 года Nazvanie.net было переименовано в девелоперскую компанию Potok
После прекращения существования бренда Mirax все структуры компании перешли под управление ООО "Nazvanie.net". Полонский стал его акционером и инвестором. В декабре 2011 года Nazvanie.net было переименовано в девелоперскую компанию Potok
После прекращения существования бренда Mirax все структуры компании перешли под управление ООО "Nazvanie.net". Полонский стал его акционером и инвестором. В декабре 2011 года Nazvanie.net было переименовано в девелоперскую компанию Potok
© Митя Алешковский/ТАСС
В октябре 2011 года Полонский был отмечен журналом Forbes как один из девяти самых эксцентричных российских бизнесменов
В октябре 2011 года Полонский был отмечен журналом Forbes как один из девяти самых эксцентричных российских бизнесменов
В октябре 2011 года Полонский был отмечен журналом Forbes как один из девяти самых эксцентричных российских бизнесменов
© Митя Алешковский/ТАСС
По инициативе дольщиков в сентябре 2012 года МВД по городу Москве возбудило уголовное дело в отношении "неустановленных сотрудников" компании Mirax Group по факту мошенничества при строительстве жилых комплексов "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера"
По инициативе дольщиков в сентябре 2012 года МВД по городу Москве возбудило уголовное дело в отношении "неустановленных сотрудников" компании Mirax Group по факту мошенничества при строительстве жилых комплексов "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера"
По инициативе дольщиков в сентябре 2012 года МВД по городу Москве возбудило уголовное дело в отношении "неустановленных сотрудников" компании Mirax Group по факту мошенничества при строительстве жилых комплексов "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера"
© Митя Алешковский/ТАСС
В июне 2013 года бизнесмена заочно обвинили в мошенничестве. Полонский в этот момент уехал из России в Камбоджу. В июле того же года его объявили в международный розыск
В июне 2013 года бизнесмена заочно обвинили в мошенничестве. Полонский в этот момент уехал из России в Камбоджу. В июле того же года его объявили в международный розыск
В июне 2013 года бизнесмена заочно обвинили в мошенничестве. Полонский в этот момент уехал из России в Камбоджу. В июле того же года его объявили в международный розыск
© AP Photo
В Камбодже против россиянина расследовалось еще одно дело. Бизнесмена и его друзей арестовали за дебош на катере
В Камбодже против россиянина расследовалось еще одно дело. Бизнесмена и его друзей арестовали за дебош на катере
В Камбодже против россиянина расследовалось еще одно дело. Бизнесмена и его друзей арестовали за дебош на катере
© AP Photo
Полонский с товарищами подозревались в том, что заперли капитана судна в каюте, а команду заставили прыгать в воду. В январе 2013 года камбоджийские моряки отозвали свое заявление в обмен на денежную компенсацию
Полонский с товарищами подозревались в том, что заперли капитана судна в каюте, а команду заставили прыгать в воду. В январе 2013 года камбоджийские моряки отозвали свое заявление в обмен на денежную компенсацию
Полонский с товарищами подозревались в том, что заперли капитана судна в каюте, а команду заставили прыгать в воду. В январе 2013 года камбоджийские моряки отозвали свое заявление в обмен на денежную компенсацию
© AP Photo/Heng Sinith
3 апреля того же года Полонский был освобожден из тюрьмы после трехмесячного пребывания в ней под залог и подписку о невыезде
3 апреля того же года Полонский был освобожден из тюрьмы после трехмесячного пребывания в ней под залог и подписку о невыезде
3 апреля того же года Полонский был освобожден из тюрьмы после трехмесячного пребывания в ней под залог и подписку о невыезде
© ЕРА/MAK REMISSA
В конце мая 2013 года в СМИ появилась информация, что он покинул Камбоджу и жил в Израиле, однако затем вернулся в Камбоджу. После отказа в экстрадиции в Россию в январе 2014 года бизнесмен получил подданство этой страны
В конце мая 2013 года в СМИ появилась информация, что он покинул Камбоджу и жил в Израиле, однако затем вернулся в Камбоджу. После отказа в экстрадиции в Россию в январе 2014 года бизнесмен получил подданство этой страны
В конце мая 2013 года в СМИ появилась информация, что он покинул Камбоджу и жил в Израиле, однако затем вернулся в Камбоджу. После отказа в экстрадиции в Россию в январе 2014 года бизнесмен получил подданство этой страны
© ЕРА/MAK REMISSA
15 мая 2015 года Полонский был арестован камбоджийской полицией на собственной яхте близ города Сиануквиль за нарушение иммиграционного законодательства. 17 мая предпринимателя депортировали из Камбоджи в Россию и поместили в СИЗО "Матросская тишина"
15 мая 2015 года Полонский был арестован камбоджийской полицией на собственной яхте близ города Сиануквиль за нарушение иммиграционного законодательства. 17 мая предпринимателя депортировали из Камбоджи в Россию и поместили в СИЗО "Матросская тишина"
15 мая 2015 года Полонский был арестован камбоджийской полицией на собственной яхте близ города Сиануквиль за нарушение иммиграционного законодательства. 17 мая предпринимателя депортировали из Камбоджи в Россию и поместили в СИЗО "Матросская тишина"
© ЕРА/STRINGER
12 августа 2015-го, Полонский сделал предложение своей подруге Ольге Дерипаско по видеосвязи из СИЗО. Девушка согласилась стать его женой
12 августа 2015-го, Полонский сделал предложение своей подруге Ольге Дерипаско по видеосвязи из СИЗО. Девушка согласилась стать его женой
12 августа 2015-го, Полонский сделал предложение своей подруге Ольге Дерипаско по видеосвязи из СИЗО. Девушка согласилась стать его женой
© Валерия Симонова/пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС
Несмотря на заявление самого Полонского о том, что он не намерен уезжать из России, а также ходатайство бизнесмена Романа Троценко и бизнес-омбудсмена Бориса Титова, срок содержания обвиняемого под стражей неоднократно продляли
Несмотря на заявление самого Полонского о том, что он не намерен уезжать из России, а также ходатайство бизнесмена Романа Троценко и бизнес-омбудсмена Бориса Титова, срок содержания обвиняемого под стражей неоднократно продляли
Несмотря на заявление самого Полонского о том, что он не намерен уезжать из России, а также ходатайство бизнесмена Романа Троценко и бизнес-омбудсмена Бориса Титова, срок содержания обвиняемого под стражей неоднократно продляли
© Сергей Бобылев/ТАСС
27 июня 2017-го, Полонский выступил со своим "последним словом". Процедура затянулась на три часа. Он заявил, что "готов вернуть деньги", а также достроить дома
27 июня 2017-го, Полонский выступил со своим "последним словом". Процедура затянулась на три часа. Он заявил, что "готов вернуть деньги", а также достроить дома
27 июня 2017-го, Полонский выступил со своим "последним словом". Процедура затянулась на три часа. Он заявил, что "готов вернуть деньги", а также достроить дома
©  Александр Щербак/ТАСС
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Сергей Полонский - владелец и руководитель в 2004 - 2011 годах одной из крупнейших девелоперских компаний Mirax Group
© Виталий Белоусов/ТАСС
Полонский, лауреат премии "Персона года-2005" в номинации "Руководитель строительной компании", с Юрием Ровенским, гендиректором "РосБизнес Консалтинг"
© Александр Саверкин/ТАСС
В 2004 году компания Сергея Полонского начала воплощать проект строительства башни "Федерация" в "Москва-Сити"
© Александр Саверкин/ТАСС
В 2005 году Полонский выступил одним из инициаторов создания Ассоциации строителей России
© Михаил Фомичев/ТАСС
Март 2010 года, реклама строительной корпорации Mirax Group в Москве на Кутузовском проспекте
© Станислав Красильников/ТАСС
В марте 2011 года на пресс-конференции Полонский объявил о решении совета директоров Mirax Group ликвидировать бренд Mirax, пообещав, что все обязательства группы по строительству объектов и выплате долгов будут выполнены
© Станислав Красильников/ТАСС
После прекращения существования бренда Mirax все структуры компании перешли под управление ООО "Nazvanie.net". Полонский стал его акционером и инвестором. В декабре 2011 года Nazvanie.net было переименовано в девелоперскую компанию Potok
© Митя Алешковский/ТАСС
В октябре 2011 года Полонский был отмечен журналом Forbes как один из девяти самых эксцентричных российских бизнесменов
© Митя Алешковский/ТАСС
По инициативе дольщиков в сентябре 2012 года МВД по городу Москве возбудило уголовное дело в отношении "неустановленных сотрудников" компании Mirax Group по факту мошенничества при строительстве жилых комплексов "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера"
© Митя Алешковский/ТАСС
В июне 2013 года бизнесмена заочно обвинили в мошенничестве. Полонский в этот момент уехал из России в Камбоджу. В июле того же года его объявили в международный розыск
© AP Photo
В Камбодже против россиянина расследовалось еще одно дело. Бизнесмена и его друзей арестовали за дебош на катере
© AP Photo
Полонский с товарищами подозревались в том, что заперли капитана судна в каюте, а команду заставили прыгать в воду. В январе 2013 года камбоджийские моряки отозвали свое заявление в обмен на денежную компенсацию
© AP Photo/Heng Sinith
3 апреля того же года Полонский был освобожден из тюрьмы после трехмесячного пребывания в ней под залог и подписку о невыезде
© ЕРА/MAK REMISSA
В конце мая 2013 года в СМИ появилась информация, что он покинул Камбоджу и жил в Израиле, однако затем вернулся в Камбоджу. После отказа в экстрадиции в Россию в январе 2014 года бизнесмен получил подданство этой страны
© ЕРА/MAK REMISSA
15 мая 2015 года Полонский был арестован камбоджийской полицией на собственной яхте близ города Сиануквиль за нарушение иммиграционного законодательства. 17 мая предпринимателя депортировали из Камбоджи в Россию и поместили в СИЗО "Матросская тишина"
© ЕРА/STRINGER
12 августа 2015-го, Полонский сделал предложение своей подруге Ольге Дерипаско по видеосвязи из СИЗО. Девушка согласилась стать его женой
© Валерия Симонова/пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС
Несмотря на заявление самого Полонского о том, что он не намерен уезжать из России, а также ходатайство бизнесмена Романа Троценко и бизнес-омбудсмена Бориса Титова, срок содержания обвиняемого под стражей неоднократно продляли
© Сергей Бобылев/ТАСС
27 июня 2017-го, Полонский выступил со своим "последним словом". Процедура затянулась на три часа. Он заявил, что "готов вернуть деньги", а также достроить дома
©  Александр Щербак/ТАСС

Бизнесмен Сергей Полонский признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Суд установил, что он взял деньги с дольщиков ЖК "Кутузовская миля" и "Рублевская Ривьера", однако, так и не построил дома. Его приговорили к пяти годам лишения свободы, однако, в связи с истечением срока давности, он освобожден от наказания. 
Путь Полонского от участия в российском бизнесе до скамьи подсудимых - в фотогалерее ТАСС.

 

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