Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела

Сергей Полонский - владелец и руководитель в 2004 - 2011 годах одной из крупнейших девелоперских компаний Mirax Group
© Виталий Белоусов/ТАСС
Полонский, лауреат премии "Персона года-2005" в номинации "Руководитель строительной компании", с Юрием Ровенским, гендиректором "РосБизнес Консалтинг"
© Александр Саверкин/ТАСС
В 2004 году компания Сергея Полонского начала воплощать проект строительства башни "Федерация" в "Москва-Сити"
© Александр Саверкин/ТАСС
В 2005 году Полонский выступил одним из инициаторов создания Ассоциации строителей России
© Михаил Фомичев/ТАСС
Март 2010 года, реклама строительной корпорации Mirax Group в Москве на Кутузовском проспекте
© Станислав Красильников/ТАСС
В марте 2011 года на пресс-конференции Полонский объявил о решении совета директоров Mirax Group ликвидировать бренд Mirax, пообещав, что все обязательства группы по строительству объектов и выплате долгов будут выполнены
© Станислав Красильников/ТАСС
После прекращения существования бренда Mirax все структуры компании перешли под управление ООО "Nazvanie.net". Полонский стал его акционером и инвестором. В декабре 2011 года Nazvanie.net было переименовано в девелоперскую компанию Potok
© Митя Алешковский/ТАСС
В октябре 2011 года Полонский был отмечен журналом Forbes как один из девяти самых эксцентричных российских бизнесменов
© Митя Алешковский/ТАСС
По инициативе дольщиков в сентябре 2012 года МВД по городу Москве возбудило уголовное дело в отношении "неустановленных сотрудников" компании Mirax Group по факту мошенничества при строительстве жилых комплексов "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера"
© Митя Алешковский/ТАСС
В июне 2013 года бизнесмена заочно обвинили в мошенничестве. Полонский в этот момент уехал из России в Камбоджу. В июле того же года его объявили в международный розыск
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В Камбодже против россиянина расследовалось еще одно дело. Бизнесмена и его друзей арестовали за дебош на катере
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Полонский с товарищами подозревались в том, что заперли капитана судна в каюте, а команду заставили прыгать в воду. В январе 2013 года камбоджийские моряки отозвали свое заявление в обмен на денежную компенсацию
© AP Photo/Heng Sinith
3 апреля того же года Полонский был освобожден из тюрьмы после трехмесячного пребывания в ней под залог и подписку о невыезде
© ЕРА/MAK REMISSA
В конце мая 2013 года в СМИ появилась информация, что он покинул Камбоджу и жил в Израиле, однако затем вернулся в Камбоджу. После отказа в экстрадиции в Россию в январе 2014 года бизнесмен получил подданство этой страны
© ЕРА/MAK REMISSA
15 мая 2015 года Полонский был арестован камбоджийской полицией на собственной яхте близ города Сиануквиль за нарушение иммиграционного законодательства. 17 мая предпринимателя депортировали из Камбоджи в Россию и поместили в СИЗО "Матросская тишина"
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12 августа 2015-го, Полонский сделал предложение своей подруге Ольге Дерипаско по видеосвязи из СИЗО. Девушка согласилась стать его женой
© Валерия Симонова/пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС
Несмотря на заявление самого Полонского о том, что он не намерен уезжать из России, а также ходатайство бизнесмена Романа Троценко и бизнес-омбудсмена Бориса Титова, срок содержания обвиняемого под стражей неоднократно продляли
© Сергей Бобылев/ТАСС
27 июня 2017-го, Полонский выступил со своим "последним словом". Процедура затянулась на три часа. Он заявил, что "готов вернуть деньги", а также достроить дома
© Александр Щербак/ТАСС