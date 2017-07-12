Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела

27 июня 2017-го, Полонский выступил со своим "последним словом". Процедура затянулась на три часа. Он заявил, что "готов вернуть деньги", а также достроить дома © Александр Щербак/ТАСС

Несмотря на заявление самого Полонского о том, что он не намерен уезжать из России, а также ходатайство бизнесмена Романа Троценко и бизнес-омбудсмена Бориса Титова, срок содержания обвиняемого под стражей неоднократно продляли © Сергей Бобылев/ТАСС

15 мая 2015 года Полонский был арестован камбоджийской полицией на собственной яхте близ города Сиануквиль за нарушение иммиграционного законодательства. 17 мая предпринимателя депортировали из Камбоджи в Россию и поместили в СИЗО "Матросская тишина" © ЕРА/STRINGER

В конце мая 2013 года в СМИ появилась информация, что он покинул Камбоджу и жил в Израиле, однако затем вернулся в Камбоджу. После отказа в экстрадиции в Россию в январе 2014 года бизнесмен получил подданство этой страны © ЕРА/MAK REMISSA

3 апреля того же года Полонский был освобожден из тюрьмы после трехмесячного пребывания в ней под залог и подписку о невыезде © ЕРА/MAK REMISSA

Полонский с товарищами подозревались в том, что заперли капитана судна в каюте, а команду заставили прыгать в воду. В январе 2013 года камбоджийские моряки отозвали свое заявление в обмен на денежную компенсацию © AP Photo/Heng Sinith

В Камбодже против россиянина расследовалось еще одно дело. Бизнесмена и его друзей арестовали за дебош на катере © AP Photo

В июне 2013 года бизнесмена заочно обвинили в мошенничестве. Полонский в этот момент уехал из России в Камбоджу. В июле того же года его объявили в международный розыск © AP Photo

По инициативе дольщиков в сентябре 2012 года МВД по городу Москве возбудило уголовное дело в отношении "неустановленных сотрудников" компании Mirax Group по факту мошенничества при строительстве жилых комплексов "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера" © Митя Алешковский/ТАСС

После прекращения существования бренда Mirax все структуры компании перешли под управление ООО "Nazvanie.net". Полонский стал его акционером и инвестором. В декабре 2011 года Nazvanie.net было переименовано в девелоперскую компанию Potok © Митя Алешковский/ТАСС

В марте 2011 года на пресс-конференции Полонский объявил о решении совета директоров Mirax Group ликвидировать бренд Mirax, пообещав, что все обязательства группы по строительству объектов и выплате долгов будут выполнены © Станислав Красильников/ТАСС

27 июня 2017-го, Полонский выступил со своим "последним словом". Процедура затянулась на три часа. Он заявил, что "готов вернуть деньги", а также достроить дома © Александр Щербак/ТАСС

Несмотря на заявление самого Полонского о том, что он не намерен уезжать из России, а также ходатайство бизнесмена Романа Троценко и бизнес-омбудсмена Бориса Титова, срок содержания обвиняемого под стражей неоднократно продляли © Сергей Бобылев/ТАСС

15 мая 2015 года Полонский был арестован камбоджийской полицией на собственной яхте близ города Сиануквиль за нарушение иммиграционного законодательства. 17 мая предпринимателя депортировали из Камбоджи в Россию и поместили в СИЗО "Матросская тишина" © ЕРА/STRINGER

В конце мая 2013 года в СМИ появилась информация, что он покинул Камбоджу и жил в Израиле, однако затем вернулся в Камбоджу. После отказа в экстрадиции в Россию в январе 2014 года бизнесмен получил подданство этой страны © ЕРА/MAK REMISSA

3 апреля того же года Полонский был освобожден из тюрьмы после трехмесячного пребывания в ней под залог и подписку о невыезде © ЕРА/MAK REMISSA

Полонский с товарищами подозревались в том, что заперли капитана судна в каюте, а команду заставили прыгать в воду. В январе 2013 года камбоджийские моряки отозвали свое заявление в обмен на денежную компенсацию © AP Photo/Heng Sinith

В Камбодже против россиянина расследовалось еще одно дело. Бизнесмена и его друзей арестовали за дебош на катере © AP Photo

В июне 2013 года бизнесмена заочно обвинили в мошенничестве. Полонский в этот момент уехал из России в Камбоджу. В июле того же года его объявили в международный розыск © AP Photo

По инициативе дольщиков в сентябре 2012 года МВД по городу Москве возбудило уголовное дело в отношении "неустановленных сотрудников" компании Mirax Group по факту мошенничества при строительстве жилых комплексов "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера" © Митя Алешковский/ТАСС

После прекращения существования бренда Mirax все структуры компании перешли под управление ООО "Nazvanie.net". Полонский стал его акционером и инвестором. В декабре 2011 года Nazvanie.net было переименовано в девелоперскую компанию Potok © Митя Алешковский/ТАСС

В марте 2011 года на пресс-конференции Полонский объявил о решении совета директоров Mirax Group ликвидировать бренд Mirax, пообещав, что все обязательства группы по строительству объектов и выплате долгов будут выполнены © Станислав Красильников/ТАСС

Бизнесмен Сергей Полонский признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Суд установил, что он взял деньги с дольщиков ЖК "Кутузовская миля" и "Рублевская Ривьера", однако, так и не построил дома. Его приговорили к пяти годам лишения свободы, однако, в связи с истечением срока давности, он освобожден от наказания.

Путь Полонского от участия в российском бизнесе до скамьи подсудимых - в фотогалерее ТАСС.