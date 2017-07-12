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Сергей Полонский приговорен к 5 годам колонии и освобожден от наказания

Происшествия
12 июля, 12:26 дата обновления: 12 июля, 12:48 UTC+3

Предприниматель признан виновным по делу о хищении более 2,6 млрд рублей при строительстве двух жилых комплексов в столице, но освобожден от наказания в связи с истечением срока давности

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Бизнесмен Сергей Полонский (справа)

Бизнесмен Сергей Полонский (справа)

© Артем ГеодакянТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы освободил Сергея Полонского от наказания в виде 5 лет заключения в связи с истечением срока давности по делу о хищении более 2,6 млрд рублей при строительстве двух жилых комплексов. Бизнесмена освободили из-под стражи в зале суда, передает корреспондент ТАСС.

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"Приговорить Полонского по совокупности преступлений к 5 годам колонии общего режима, освободить его от наказания в связи с истечением срока давности преступления и освободить из-под стражи в зале суда", - зачитал приговор судья Евгений Найденов. Два других фигуранта дела - Александр Паперно и Алексей Пронякин - получили 3 и 2 года колонии общего режима соответственно, но также были освобождены от наказания.

Судья зачитал только резолютивную часть приговора.

Родственники и сторонники Полонского встретили приговор суда аплодисментами. Сам бизнесмен заявил, что испытывает двойственные чувства и что ему нужно время осмыслить произошедшее.

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Персоны
Полонский, Сергей Юрьевич
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Дело бизнесмена Полонского
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