Сергей Полонский приговорен к 5 годам колонии и освобожден от наказания

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы освободил Сергея Полонского от наказания в виде 5 лет заключения в связи с истечением срока давности по делу о хищении более 2,6 млрд рублей при строительстве двух жилых комплексов. Бизнесмена освободили из-под стражи в зале суда, передает корреспондент ТАСС.

"Приговорить Полонского по совокупности преступлений к 5 годам колонии общего режима, освободить его от наказания в связи с истечением срока давности преступления и освободить из-под стражи в зале суда", - зачитал приговор судья Евгений Найденов. Два других фигуранта дела - Александр Паперно и Алексей Пронякин - получили 3 и 2 года колонии общего режима соответственно, но также были освобождены от наказания.

Судья зачитал только резолютивную часть приговора.

Родственники и сторонники Полонского встретили приговор суда аплодисментами. Сам бизнесмен заявил, что испытывает двойственные чувства и что ему нужно время осмыслить произошедшее.