Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый пассажирский поезд пройдет по МЦК в Москве 10 сентября не ранее полудня

Общество Работа московского метро
2 сентября, 12:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
Точное время начала движения по кольцу уточняется
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Совершить первую поездку по Московскому центральному кольцу (МЦК) можно будет днем 10 сентября. Об этом в пятницу сообщил журналистам первый замруководителя столичного департамента транспорта Гамид Булатов.

"Конкретное время к настоящему моменту уточняется. Я думаю, что это будет днем", - сказал он.

Смотрите также
Москвичей призвали не затягивать с активацией билетов для проезда по МЦК

Пассажирское движение по МЦК будет запущено 10 сентября. Ожидается, что в первый год эксплуатации МЦК перевезет около 75 млн человек, к 2025 году пассажиропоток, по расчетам, должен увеличиться до 350 млн человек в год. Всего на железнодорожном кольце предусмотрен 31 остановочный пункт, из них 17 - с пересадкой на метрополитен, 10 - на пригородные электрички. Все станции будут связаны с наземным городским общественным транспортом.

На МЦК обеспечат движение более 100 пар высокоскоростных поездов "Ласточка" с интервалом следования шесть минут в часы пик. Одна поездка по МЦК будет стоить 50 руб., две - 100 руб., не более 40 поездок - 1,3 тыс. руб., а не более 60 - 1,57 тыс. руб. Проездной билет без лимита поездок обойдется пассажирам на сутки в 210 руб., на трое суток - в 400 руб., на семь суток - в 800 рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Работа московского метро
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
9
Юнармия России: для чего возродилось всероссийское военно-патриотическое движение
5
Град размером с куриное яйцо выпал в Новой Москве, утверждают пользователи соцсетей
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Подмосковье задержаны 49 участников этнической преступной группы
2
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о смерти Каримова
3
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
4
МВД РФ даст по 1 млн рублей за помощь в розыске 10 особо опасных преступников
5
Киев просит Москву о подписании "третьего зимнего пакета" по газу
6
Накопительную часть пенсии планируется заморозить на три года
7
СК возбудил дело в связи с гибелью главы МЧС Приморья
Темы дня
Реклама