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Минобороны КНР: Китай невиновен в ухудшении обстановки вокруг Корейского полуострова

Международная панорама Ракетные запуски в КНДР
28 сентября, 14:16 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 28, сентября. /ТАСС

Официальный представитель оборонного ведомства КНР выразил надежду, что другие страны совершат реальные шаги для разрядки кризиса в регионе

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ПЕКИН, 28 сентября. /ТАСС/. Китай не несет ответственности за ухудшение обстановки вокруг Корейского полуострова и призывает другие страны оценивать собственные действия прежде, чем обвинять Пекин в усилении трений в регионе. Так официальный представитель минобороны КНР старший полковник У Цянь прокомментировал в четверг на брифинге по просьбе журналистов соответствующие сообщения западных СМИ.

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"Китай предпринял много усилий для того, чтобы содействовать разрешению проблемы [Корейского] полуострова, внес большой вклад в этот процесс, и это очевидно международному сообществу", - сказал он. "Откровенно говоря, ядром кризиса на полуострове является конфликт КНДР и США", - указал представитель минобороны.

"Надеемся, что соответствующие страны не будут перекладывать ответственность и искать личную выгоду, а займут ответственную позицию, сделают способствующие разрядке заявления и совершат реальные шаги", - отметил У Цянь. "Требуем, чтобы эти государства, прежде чем упрекать Китай, сначала всерьез поразмыслили и о себе самих", - резюмировал официальный представитель оборонного ведомства.

9 сентября американский лидер в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН пригрозил КНДР полным уничтожением и назвал лидера страны "человеком-ракетой". Спустя несколько дней глава МИД КНДР Ли Ён Хо назвал американского президента "психически неуравновешенным человеком, страдающим манией величия", и заявил, что произнесенные им оскорбления делают ракетный удар по США "еще более неизбежным". После этого Трамп написал в своем "Твиттере", что северокорейские власти "долго не протянут".

Лидер КНДР Ким Чен Ын в обнародованном в пятницу телеобращении сравнил слова президента США о возможности полного уничтожения республики с объявлением Пхеньяну войны. В понедельник глава МИД КНДР заявил журналистам в Нью-Йорке, что в ответ на "объявление войны" Пхеньян оставляет за собой право сбивать стратегические бомбардировщики США, даже если они не находятся в воздушном пространстве страны. В Белом доме в свою очередь указали на то, что ни одно государство не имеет право сбивать самолеты, которые находятся в международном воздушном пространстве.

 

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