Врио премьер-министра Дагестана: Парк "Россия - моя история" поможет в образовании детей

МАХАЧКАЛА, 20 октября. /ТАСС/. Мультимедийный исторический парк "Россия - моя история", который открылся 19 октября в центре Махачкалы, призван помочь в образовании детей и их культурном воспитании. Такое мнение выразил ТАСС врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов.

"Мы <…> строим музеи, культурные центры, и это говорит о том, что, кроме хлеба насущного, мы думаем о будущем своих детей. Если мы будем ждать постоянно возможности и откладывать образование и культуру на потом, то кто этим будет заниматься, если у нас дети будут необразованные? Поэтому музей больше выступает даже как образовательное учреждение", - сказал он, отметив, что мультимедийный комплекс призван помочь школьникам в изучении курса истории и привлечь молодежь в этот процесс.

Как считает викарий Патриарха Московского и всея Руси, председатель Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Георгий Шевкунов), открытие исторического парка именно в Махачкале "имеет совершенно особое значение".

"Мы должны помнить, что история России - это история каждого из нас, и здесь это особенно чувствуется и особенно подчеркивается. Исторический парк создан в рекордно короткие сроки - около шести месяцев. На месте заброшенной стройки, о которой все недоумевали, что делать с ней, создан уникальный центр, который будут посещать и школьники, и приезжать люди из соседних республик, гости города, и, в первую очередь, изучать историю", - сказал он ТАСС.

По его словам, исторические парки пользуются большой популярностью у молодежи. К примеру, открывшийся недавно аналогичный комплекс в Ставрополе за месяц посетили 60 тыс. человек, из них 70-80% - молодежь. "Поступают заявки на исторические парки, потому что представители других регионов, побывавшие в этих парках, понимают, насколько это важно, интересно, самое главное, востребовано", - добавил епископ.

"Россия - моя история"

Второй в РФ по величине мультимедийный исторический парк "Россия - моя история" открылся накануне в центре Махачкалы. Общая площадь парка составляет 13 тыс. кв. метров, самый крупный находится в Москве - 27 тыс. кв. метров.

"Россия - моя история" - мультимедийный комплекс, в котором представлена история России с древнейших времен. Более чем 1000-летняя история страны преподносится при помощи современных технологий - видеостен, панорамных кинотеатров, 3D-реконструкций городов и сражений, голографических инсталляций. Первый подобный комплекс появился в 2015 году в Москве. Его филиалы, которые уже открылись в 17 административных центрах регионов, в частности, в Уфе, Екатеринбурге, Ставрополе и Волгограде, должны появиться в 25 городах страны.

В историческом парке в Махачкале также организована региональная вставка "Мой Дагестан", которая отображает дореволюционные события, историю советского периода, Перестройки и современного Дагестана. Ранее сообщалось, что гордостью парка станет точная копия самолета Ил-2, на котором воевал знаменитый военный летчик, Герой Советского Союза из Дагестана Юсуп Акаев, копию установят в фойе комплекса до конца года.