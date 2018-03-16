Новая точка для наблюдения за леопардами появится в Кавказском заповеднике

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Специалисты Кавказского заповедника доставили фотоловушки в район метеостанции Джуга, где в конце февраля обнаружили признаки пребывания переднеазиатского леопарда. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

"На метеостанцию также доставлены специалисты Кавказского заповедника для последующего обучения персонала метеостанции обращению с фотоловушками и обработке фотоматериала", - добавили в ведомстве.

Специалисты считают, что в районе метеостанции, которая расположена рядом с зимними пастбищами копытных, поселился самец Ахун. Это один из трех переднеазиатских леопардов, которых выпустили на волю летом 2016 года в рамках программы реинтродукции вида на Кавказе.

Леопард на Северном Кавказе

Переднеазиатский леопард обитал на территории от Северного Кавказа до Красного моря и от Босфора до Пакистана, но в XX веке область его распространения значительно сократилась. На Кавказе переднеазиатский леопард когда-то занимал практически все горные территории до высот около 4 тыс. м, а также пойменные леса крупных рек. Основной причиной почти полного исчезновения леопарда на Кавказе является уничтожение мест его обитания.

После того, как в июле 2016 года первых леопардов выпустили в дикую природу, главной задачей программы по реинтродукции стало создание условий для дальнейшего успешного разведения и адаптации молодых леопардов, организация мониторинга и проведение разъяснительной работы с местным населением для предотвращения возможных в будущем конфликтных ситуаций между леопардами и людьми.