Дальневосточный леопард Николай создал свою первую семью в Московском зоопарке

ВЛАДИВОСТОК, 13 марта. /ТАСС/. Леопард Николай, спасенный несколько лет назад в Приморье, успешно создал свою первую семью в Центре воспроизводства при Московском зоопарке. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Приморского национального парка.

"Дальневосточный леопард Николай, спасенный в национальном парке "Земля леопарда" еще котенком, вырос и успешно создал свою первую пару в Центре воспроизводства редких видов животных при Московском зоопарке. В результате его спаривания с самкой ожидается появление на свет уникального потомства", - говорится в сообщении.

Невестой Николая стала самка по имени Акра. Хищников поселили в общий вольер, в котором они жили вместе почти неделю. Встречи двух леопардов проходили спокойно. По словам специалистов, точный результат спаривания станет известен только через полтора месяца, в течение этого времени зоологи будут внимательно наблюдать за самкой.

"Leo 80M - а именно так известен Николай специалистам, - покинул родной Дальний Восток с благородной миссией, он действительно уникален. Появившийся на свет в дикой природе, он стал первым за последние 60 лет дальневосточным леопардом, перемещенным из тайги в зоопарк. Николай призван стать основателем новой генетической линии леопардов в неволе, которые являются резервной популяцией самой редкой крупной кошки на планете. Возможно, в будущем его потомки смогут вернуться на родину", - сообщила заместитель директора по науке ФГБУ "Земля леопарда" Евгения Бисикалова.

Николая обнаружили российские пограничники в 2015 году в национальном парке "Земля леопарда" у границы с Китаем. Молодой самец лишился трех пальцев, попав в браконьерский капкан или петлю. Ветеринары спасли найденыша, но из-за полученной травмы вернуться в лес он не мог. В 2016 году эксперты решили передать пятнистого хищника в зоопарковую программу размножения дальневосточных леопардов.