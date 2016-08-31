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В клинике Мешалкина провели первую в мире операцию из трех вмешательств на сердце

Сибирь
31 августа, 9:34 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 31, августа. /ТАСС
Пациент поступил в кардиохирургическое отделение в тяжелейшем состоянии
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НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. Первая в мире операция, состоящая сразу из трех сложнейших хирургических вмешательства на сердце, выполнена в Научно-исследовательском институте патологии кровообращения им. Мешалкина (НИИПК) в Новосибирске. Пациент поступил в кардиохирургическое отделение в тяжелейшем состоянии: у него наблюдалась хроническая форма расслоения аорты, аортальный порок и ишемическая болезнь сердца - каждая из этих патологий требовала особого хирургического вмешательства, сообщили в пресс-службе НИИПК.

"В подобной ситуации пациенту должно было быть выполнено протезирование дуги аорты и прилегающих к ней сосудов - так называемая операция Бенталла Де Боно. Она предполагает замену корня аорты, восходящей аорты и аортального клапана с помощью механического протеза, и аортокоронарное шунтирование", - цитирует пресс-служба руководителя центра новых хирургических технологий НИИПК, доктора медицинских наук Александра Богачева-Прокофьева.

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Однако пациент в дальнейшем хотел вести активный образ жизни и не желал принимать препараты, необходимые после установки механических протезов.

Кардиохирурги пошли ему навстречу и вместо операции Бенталла Де Боно (которую обычно делают в других клиниках России и мира - прим. ТАСС) провели операцию Росса, предполагающую замену поврежденного аортального клапана больного его собственным легочным клапаном, а также две сопутствующие операции, касающиеся расслоения аорты и ишемической болезни сердца.

Как уточнили в клинике, основная операция - реконструкция клапана была выполнена за три с половиной часа, еще два с половиной ушло на два других вмешательства. Пациент быстро пошел на поправку, в настоящее время он выписан из клиники и вернулся домой.

В практике специалистов клиники - более тысячи операций Росса, более 200 из них проводились в сочетании с хирургией аневризм восходящего отдела аорты - это оригинальная разработка коллектива клиники. Однако подобной операции, сопровождающейся сразу тремя отклонениями, в клинике, как и вообще в мире раньше не проводили.

В НИИПК пояснили, что процедура Росса - это "золотой стандарт" хирургического лечения пороков аортального клапана в странах с высоким уровнем развития кардиохирургии. Пациенты, перенесшие такое хирургическое вмешательство, могут заниматься спортом, вести полноценный социальный образ жизни наравне со здоровыми людьми. Молодые женщины с пороками аортального клапана после операции Росса получают возможность безопасно выносить и родить ребенка.

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