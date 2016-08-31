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Воспитанников Черемховского интерната начали перевозить в другой город

Сибирь
31 августа, 10:16 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 31, августа. /ТАСС
Решением местного горсуда 23 августа интернат закрыт сроком на 30 дней
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© Антон Вергун/ТАСС, архив

ИРКУТСК, 31 августа. /ТАСС/. Воспитанников Черемховского психоневрологического интерната, решение о закрытие которого после вспышки кишечной инфекции было вынесено судом на прошлой неделе, начали переводить в аналогичное учреждение города Саянск. Об этом сообщили в среду в пресс-службе правительства региона со ссылкой на министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова.

"30 августа 19 детей из Черемховского психоневрологического интерната в связи с приостановкой деятельности учреждения на один месяц переведены в Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых детей", - отмечается в сообщении.

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По данным пресс-службы, в интернате Черемхово пока остаются 12 детей, на сегодня запланирован перевод еще четырех, а затем - и остальных воспитанников учреждения. "В Саянском детском доме-интернате подготовлены комнаты в отдельно стоящем здании, готов к работе квалифицированный персонал, который работал с этой категорией детей, знает их особенности", - заверили в правительстве Иркутской области.

Города Саянск и Черемхово расположены на расстоянии более 120 км друг от друга. Отмечается, что транспортировку детей на спецавтомобилях проводят четыре медицинских бригады. Детей сопровождают специалисты Саянской и Зиминской городских больниц, а также Черемховской городской больницы номер 1.

Выписка детей продолжается

Вместе с тем, по данным регионального Минздрава, из Иркутской инфекционной больницы сейчас продолжают выписывать воспитанников Черемховского интерната, госпитализированных ранее с признаками инфицирования. Во вторник стены медучреждения покинули 7 детей, сегодня к выписке были запланированы еще 5 человек. После выписки их разместят в иркутском детдоме номер 1.

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По состоянию на 30 августа, в Иркутской областной инфекционной клинической больнице остаются 18 воспитанников Черемховского психоневрологического интерната, в том числе 6 детей - в усольском отделении медицинской организации. В реанимации инфекционной больницы областного центра находится один ребенок.

В Черемховском психоневрологическом интернате проживают более 90 детей, имеющих серьезные пороки в развитии головного мозга, центральной нервной системы, страдающих эпилепсией, иммунодефицитом. В конце июля этого года в интернате произошло массовое заражение воспитанников острой кишечной инфекцией. С 24 июля по 22 августа был госпитализирован 61 воспитанник, четверо детей скончались. В минувшие выходные врачи доставили в больницу двоих детей, в крови которых были выявлены признаки возбудителя.

Как сообщал ТАСС, на прошлой неделе из Иркутской инфекционной больницы были выписаны 33 ребенка-инвалида. Их разместили в детском доме номер 2 Иркутска, где дети будут находиться до возобновления работы интерната в Черемхово. Кроме того, двоих детей перевели для дальнейшего лечения в детскую больницу в Иркутске.

Решением местного горсуда 23 августа Черемховский интернат закрыт сроком на 30 дней. Следственными органами СК РФ по Иркутской области директору и заместителю директора Черемховского психоневрологического интерната, а также начальнику территориального отдела управления Роспотребнадзора Иркутской области в Черемховском и Аларском районах предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц").

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Число госпитализированных воспитанников Черемховского интерната увеличилось до 57

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