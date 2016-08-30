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Из больницы Иркутска выписали еще восемь детей-инвалидов из Черемховского интерната

Сибирь
30 августа, 12:27 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 30, августа. /ТАСС
На госпитализации остаются 16 воспитанников интерната: 10 в Иркутске и шесть в отделении областной больницы в городе Усолье-Сибирское
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ИРКУТСК, 30 августа. /ТАСС/. Еще восемь детей-инвалидов из Черемховского психоневрологического интерната, госпитализированных из-за кишечной инфекции, выписаны во вторник из Иркутской областной инфекционной больницы. В среду к выписке готовят еще пятерых детей, сообщили корреспонденту ТАСС в Министерстве здравоохранения региона.

"Восемь детей сейчас покидают стены больницы. Предполагается, что завтра будут выписаны еще пять воспитанников интерната. Всех временно разместят в иркутском интернате для умственно отсталых детей номер один", - сказала представитель министерства.

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По ее словам, cейчас на госпитализации остаются 16 воспитанников интерната: 10 в Иркутске и шесть в отделении областной больницы в городе Усолье-Сибирское. Двое из них были доставлены в больницу в минувшие выходные после обнаружения в крови маркеров инфекции. Один ребенок находится в реанимации.

В Черемховском психоневрологическом интернате проживают более 90 детей, имеющих серьезные пороки в развитии головного мозга, центральной нервной системы, страдающих эпилепсией, иммунодефицитом. В конце июля этого года в интернате произошло массовое заражение воспитанников острой кишечной инфекцией. С 24 июля по 22 августа был госпитализирован 61 воспитанник, четверо детей скончались.

Как сообщал ТАСС, на прошлой неделе из Иркутской инфекционной больницы были выписаны 33 ребенка-инвалида. Их разместили в детском доме номер 2 Иркутска, где дети будут находиться до возобновления работы интерната в Черемхово. Кроме того, двоих детей перевели для дальнейшего лечения в детскую больницу в Иркутске.

Решением местного горсуда 23 августа Черемховский интернат закрыт сроком на 30 дней. 36 находящихся в нем воспитанников было решено перевезти в аналогичное учреждение в городе Саянск (более 120 км от Черемхова). Следственными органами СК РФ по Иркутской области директору и заместителю директора Черемховского психоневрологического интерната, а также начальнику территориального отдела управления Роспотребнадзора Иркутской области в Черемховском и Аларском районах предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц").

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