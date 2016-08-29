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Из Черемховского интерната, где была вспышка инфекции, госпитализировали еще двоих детей

Сибирь
29 августа, 12:00 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 29, августа. /ТАСС
Клинических проявлений заболевания у них нет, но специалисты Роспотребнадзора по результатам исследований выявили у них маркеры инфекции
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© Владимир Астапкович/ТАСС, архив

ИРКУТСК, 29 августа. /ТАСС/. Еще двое детей-инвалидов из Черемховского интерната госпитализированы в Иркутскую областную инфекционную клиническую больницу с подозрением на кишечную инфекцию, сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения Иркутской области.

"Двоих воспитанников интерната в воскресенье госпитализировали в отделение областной больницы в городе Усолье-Сибирское. Клинических проявлений заболевания у них нет, но специалисты Роспотребнадзора по результатам исследований методом ПЦР выявили у них маркеры инфекции, которые могут быть обнаружены в самом начале заболевания или после выздоровления. На основании этого консилиум врачей в Черемховском интерната принял решение госпитализировать детей", - сказала представитель министерства.

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По ее словам, сейчас в инфекционной больнице остаются 24 воспитанника интерната: 18 детей в Иркутске и 6 - в Усолье-Сибирском. Три ребенка находятся в реанимации.

В Черемховском психоневрологическом интернате проживают более 90 детей, имеющих серьезные пороки в развитии головного мозга, центральной нервной системы, страдающих эпилепсией, иммунодефицитом. В конце июля этого года в интернате произошло массовое заражение воспитанников острой кишечной инфекцией. С 24 июля по 22 августа был госпитализирован 61 воспитанник, четверо детей скончались.

Как сообщал ТАСС, на прошлой неделе из Иркутской инфекционной больницы были выписаны 33 ребенка-инвалида. Их разместили в детском доме номер 2 Иркутска, где дети будут находиться до возобновления работы интерната в Черемхово. Кроме того, двоих детей перевели для дальнейшего лечения в детскую больницу в Иркутске.

Решением местного горсуда 23 августа Черемховский интернат закрыт сроком на 30 дней. 36 находящихся в нем воспитанников было решено перевезти в аналогичное учреждение в городе Саянск (более 120 км от Черемхова). Следственными органами СК РФ по Иркутской области директору и заместителю директора Черемховского психоневрологического интерната, а также начальнику территориального отдела управления Роспотребнадзора Иркутской области в Черемховском и Аларском районах предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц").

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