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Задержан подозреваемый в жестоком убийстве мальчика в Забайкалье

Сибирь
1 сентября, 4:29 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов
В пресс-службе областного главка МВД ТАСС добавили, что задержанным является местный житель 1981 года рождения
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ЧИТА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Полиция задержала подозреваемого в убийстве 10-летнего мальчика и покушении на убийство его 12-летней родственницы в Читинском районе Забайкальского края, сообщается  на сайте регионального управления МВД.

"После совершения преступления подозреваемый уехал в соседний регион. Оперативники выехали за злоумышленником, задержали его и доставили в Читу. Гражданин признался в содеянном", - говорится в сообщении.

В пресс-службе областного главка МВД ТАСС добавили, что задержанным является местный житель 1981 года рождения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Уголовное дело по факту жестокого убийства мальчика и покушения на убийство его родственницы возбудили накануне. По данным следствия, вечером 30 августа местные жители отправили детей на дачный участок, расположенный неподалеку от дома, чтобы полить урожай. Спустя три часа ребята не вернулись домой и не вышли на связь, родственники пошли их искать.

Родители нашли детей в теплице на том же участке с множественными ранами. Мальчик скончался на месте, потерпевшая девочка госпитализирована.

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