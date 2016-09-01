Бывший вице-мэр Новосибирска Солодкин обжаловал отказ в УДО

НОВОСИБИРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Бывший заместитель мэра Новосибирска Александр Солодкин-младший, осужденный на восемь лет колонии за участие в организованной преступной группе (ОПГ), обжаловал отказ в условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом ТАСС сообщил его адвокат Николай Украинцев.

"И я, и Александр Александрович (Солодкин) обжаловали отказ. Не согласны мы с решением, считаем, что суд не в полном объеме учел обстоятельства. Я думаю, что нам удастся донести ту точку зрения, которую не услышал суд первой инстанции, до судебной коллегии Новосибирского областного суда", - сказал он.

Несмотря на вступление приговора в законную силу, Солодкин-младший до настоящего времени содержится в следственном изоляторе. Его адвокат отметил, что такие условия содержания (камерного типа) считаются в России самыми суровыми. "Условия содержания в следственном изоляторе, график судебного процесса и тяжесть выдвинутого обвинения не предполагают возможности исполнять трудовые функции", - сказал Украинцев. Отсутствие со стороны осужденного интереса к работе или обучению судом первой инстанции рассматривалась, как одно из оснований отказа в УДО.

Как ранее сообщалось, 18 августа Дзержинский райсуд Новосибирска отказал Солодкину-младшему в УДО в связи с недостаточностью оснований.

Солодкин-младший находится под арестом с февраля 2010 года. Он провел в следственном изоляторе около 6,5 лет. Представитель администрации СИЗО №1 в суде отметил, что за все время заключения Солодкину был сделан всего один выговор - за просмотр телевизора после отбоя. Он вел себя "вежливо и корректно", но вину не признал, в преступлении не раскаялся, интереса к работе или обучению в условиях изолятора не проявлял.

По этой причине администрация СИЗО приняла решение, что его условно-досрочное освобождение нецелесообразно. Такую же позицию озвучил представитель прокуратуры.

Дело Солодкиных

В октябре 2015 года Новосибирский областной суд признал Александра Солодкина-младшего, его отца - экс-советника новосибирского губернатора Александра Солодкина-старшего, а также экс-главу УФСКН по региону Андрея Андреева виновными в участии в ОПГ и других преступлениях. Приговором суда Солодкину-младшему было назначено 8 лет и 6 месяцев лишения свободы со штрафом 505 тыс. рублей. Позднее Верховный суд РФ отменил приговор в части, касающейся обвинений в мошенничестве, и сократил срок заключения до 8 лет.

Так называемая "труновская группировка", за участие в которой был осужден Солодкин, действовала на территории Новосибирска с конца 1990-х годов, в 2009 году она была обезврежена. Организатор банды Александр Трунов в 2012 году осужден на 22 года лишения свободы, еще ряд участников ОПГ получили длительные сроки.