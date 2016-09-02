Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве мальчика в Забайкалье

ЧИТА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Суд арестовал 35-летнего жителя Читы, подозреваемого в убийстве 10-летнего мальчика и покушении на убийство его 12-летней родственницы, сообщила пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

"Суд удовлетворил ходатайство следователей об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователем назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование продолжается", - говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, вечером 30 августа местные жители отправили детей на дачный участок, расположенный неподалеку от дома. Когда спустя три часа ребята не вернулись домой и не вышли на связь, родители пошли их искать. Детей нашли в теплице на участке с множественными ранами. Мальчик скончался на месте, потерпевшая девочка была госпитализирована.

Вечером 31 августа сотрудникам правоохранительных органов удалось получить данные о причастности к убийству мужчины, проживающего по соседству. Его задержали, гражданин признался в содеянном.

"В момент совершения преступления обвиняемый, предположительно, был в нетрезвом состоянии. Из показаний мужчины следует, что между ним и детьми произошел спор на почве взаимных обвинений в краже растущих на участках овощей. В ходе конфликта мужчина нанес детям множественные удары", - сказали в пресс-службе СУ СКР.