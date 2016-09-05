Томские ученые создали первый в РФ радиофармпрепарат для обнаружения сторожевых лимфоузлов

ТОМСК, 5 сентября. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) и Томского национального исследовательского медицинского центра РАН создали первый в России радиофармпрепарат для точной диагностики сторожевых лимфатический узлов (СЛУ) при лечении онкологических заболеваний. В настоящее время проводятся клинические испытания, сообщил ТАСС замдиректора по научной работе и инновационной деятельности медцентра Владимир Чернов.

"Нам совместно с ТПУ удалось создать препарат, который селективно накапливается только в СЛУ. Это позволяет повысить уровень аккумуляции до 10-12% от введенной дозы, что в 5-6 раз выше по сравнению с самыми сложными и раскрученными зарубежными аналогами. Мы завершили полный цикл доклинических исследований препарата, ведется его клиническая апробация при раке молочной железы, при гинекологических раках и раке гортани", - сказал профессор.

Первые в России

По словам Чернова, для выявления СЛУ используется радионуклидый метод исследования. "Обкалывается опухоль и прослеживается путь наноколлоида. Самый первый лимфоузел, где он накапливается, является сторожевым. Во время операции с помощью гамма-зондов выявляется этот узел, и прямо на операционном столе решается, делать большую операцию по радикальному удалению лимфатических узлов или можно ограничиться органосохранным лечением", - пояснил Чернов.

СЛУ - это узел, через который лимфа оттекает от опухоли, благодаря чему он становится "капканом" для злокачественных клеток. Самые первые лимфогенные метастазы появляются в СЛУ, и в случае их обнаружения необходимо проводить операцию по удалению всех лимфатических узлов.

"Если СЛУ не поражен, можно ограничиться просто удалением опухоли, это щадящая операция, от которого качество жизни пациента практически не страдает. Особенно это касается рака молочной железы, который сейчас научились обнаруживать на ранних стадиях. Сейчас преимущественно по нему выполняются большие операции, и на ранних стадиях в 70-80% случаев они не обоснованы и ухудшают качество жизни пациента", - подчеркнул ученый.

Однако, по его словам, в России нет ни одного отечественного зарегистрированного радиофармпрепарата для обнаружения СЛУ. "Более того, зарубежные препараты тоже далеки от совершенства, потому что накапливаются в СЛУ в очень небольшом количестве - 1-2% от введенной дозы, он может "проскакивать" СЛУ и накапливаться в узлах второго- третьего порядка, которые не являются сторожевыми", - отметил Чернов.

Реактор против рака

Создать такой препарат томским медикам, биохимикам и физикам удалось благодаря исследовательскому реактору Томского политеха - единственному действующему университетскому реактору в России. Как рассказал ТАСС директор Физико-технического института ТПУ Олег Долматов, специалисты разработали наноколлоидное вещество на основе оксида алюминия, которое хорошо накапливается в лимфоузлах.

"И возникла идея, что если мы в это вещество сможем внедрить радиоактивный изотоп, то в результате накапливания в этих узлах сможем видеть, как ведет себя достаточно сформировавшаяся опухоль в организме человека. Если мы сможем насытить препаратом лимфоузлы, изучая их с помощью томографа или других средств, мы сможем увидеть, куда и как движется опухоль, в каких направлениях развиваются метастазы", - пояснил Долматов.

В качестве излучателя было решено использовать радиоизотоп технеций-99m. "У нас есть ядерный реактор, на котором мы можем получать технеций-99m. Более того, у нас оборудованы "чистые комнаты", мы можем прямо там производить препараты, например, для клинических испытаний", - отметил глава института.

Препарат будет презентован завтра на международном форуме ресурсоэффективности в ТПУ.

Исследования и создание препарата ведется в рамках программы повышения мировой конкурентоспособности ТПУ. На базе института создана стратегическая академическая единица (САЕ) "Ядерные технологии для онкологии". В рамках этой программы ученые планируют создать линейку радиофармперпаратов и методов лучевой терапии.