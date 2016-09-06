Кемеровская область отправила Приморскому краю 9 тонн гуманитарной помощи

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КЕМЕРОВО, 6 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. МЧС отправило "Камаз" с гуманитарной помощью пострадавшим от наводнения жителям Приморского края. Груз доставят в Красноярск, а оттуда на Дальний Восток. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.
"По поручению губернатора Амана Тулеева собран гуманитарный груз для жителей Приморского края, пострадавших от наводнения. Из Кузбасса был отправлен "Камаз", сотрудники МЧС доставили 9 тонн вещей и продуктов в Красноярск, откуда груз переправят на Дальний Восток с помощью авиации МЧС России", - сказали в ведомстве.
Жителям Приморья отправили бутилированную воду, постельное белье, моторные помпы, теплопушки, бензопилы, а также продукты длительного хранения, в том числе для питания детей и т.д.
Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков, в крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня.