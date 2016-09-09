Медведев передал Забайкальскому краю 12 машин скорой помощи

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ЧИТА, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев передал в пятницу Забайкальскому краю 12 автомобилей скорой помощи: пять машин ГАЗ и семь УАЗ.
"Теперь у регионов не так много денег, поэтому будем по федеральной линии помогать", - пообещал глава кабинета министров, говоря об оснащении автомобилями скорой помощи. Он заверил, что данная программа, начатая нынешним летом, будет продолжаться.
Медведев осмотрел автомобили ГАЗ и УАЗ, заметив, что они оборудованы всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи, впервые отечественные машины скорой помощи оборудуются кондиционерами. Премьер также отметил, что данные автомобили "очень проходимые, их все хвалят - даже в тех регионах, где дороги плохие".
Временно исполняющая обязанности губернатора Забайкальского края Наталья Жданова поблагодарила председателя правительства за переданные машины. По ее словам, новые скорые улучшат ситуацию в сфере местного здравоохранения.
"Главное - людям меньше времени придется ждать медицинскую помощь", - подчеркнул Медведев.