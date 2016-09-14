В Новосибирской области долги по зарплате с начала года снизились втрое

НОВОСИБИРСК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Задолженность по заработной плате в Новосибирской области снизилась с начала года почти в три раза. Об этом сообщил журналистам губернатор Владимир Городецкий.

"Остается проблема с задолженностью (работникам), но в текущем году она резко упала и сократилась в 2,9 по сравнению с началом года. На 1 августа она составила 63 млн рублей, 90% этой суммы относится к тем предприятиям, которые находятся в стадии банкротства", - сказал он.

Губернатор добавил, что задолженности нет у предприятий, относящихся к бюджетной сфере. Всего в текущем году работникам было выплачено более 288 млн рублей.

"Ведется совместная работа с прокуратурой, правоохранительными органами, и этот вопрос находится под особым контролем, потому что это судьбы людей", - подчеркнул Городецкий.

Глава региона добавил, что удалось избежать массовых сокращений работников в связи с кризисом, а уровень безработицы в области ниже среднего по Сибирскому федеральному округу (СФО). По данным Новосибирскстата, уровень занятости населения в Новосибирской области в среднем во II квартале 2016 года составил 63,8%, уровень безработицы - 7,9%. При этом по СФО уровень занятости - 62%, безработицы - 8,3%.