Путин не исключает принятие закона о приоритете зарплат перед другими выплатами

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал предложение председателя Федерации независимых профсоюзов Михаила Шмакова законодательно закрепить приоритет заработной платы перед другими выплатами. При этом глава государства считает необходимым найти компромисс при решении данного вопроса.

"Сама по себе идея мне кажется обоснованной, особенно сегодня, когда у нас еще не преодолены все экономические трудности, поэтому подумать над этим тоже можно и нужно", - сказал Путин на встрече со Шмаковым, которая состоялась во вторник поздно вечером. Однако президент указал, что "компромисс надо поискать".

Таким образом глава государства ответил на предложение Шмакова. "Сейчас, когда, к сожалению, нарастают долги по заработной плате, правда, не так катастрофически, как это было в предыдущий период, тем не менее эта тенденция к росту нас, безусловно, волнует... Есть нормальный, законный способ интенсифицировать работу по сокращению долгов по заработной плате", - считает глава ФНПР. По его словам, данный способ "связан с тем, что Россия ратифицировала конвенцию Международной организации труда по защите заработной платы". "По закону о ратификации, который был принят, с августа 2013 года мы можем внести в свое законодательство, в том числе в Гражданский кодекс, положение о том, что заработная плата имеет приоритет перед другими обязательными платежами, такими как взносы в социальные фонды и даже налоги", - пояснил Шмаков.

На его взгляд, "если это сделать, мы сможем подкрепить активность нашей налоговой службы, которая достаточно хорошо и эффективно работает". "Процесс выплаты заработной платы и отсутствия долгов: пока заработная плата не будет выплачена, не пойдут налоги", - уточнил профсоюзный лидер. Он констатировал, что сейчас по Гражданскому кодексу "эти платежи считаются одинаковыми".

Шмаков признал, что принятие такого закона "потребует определенной подготовки, согласования, не все будут рады этому процессу, в частности, конечно, Минфин, который заботится в первую очередь о бюджете, а не о выплате заработной платы". "Вам скажут, что бюджет - это тоже заработная плата в социальной сфере: учителя, врачи, военные и так далее", - прогнозирует Путин. "Там тоже какие-то компромиссы можно искать", - уверен глава ФНПР.