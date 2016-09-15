Подозреваемый в убийстве новосибирской школьницы арестован на два месяца

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НОВОСИБИРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Новосибирский районный суд арестовал на два месяца подозреваемого в жестоком убийстве 12-летней жительницы села Криводановка, сообщили ТАСС в Следственном управлении СК РФ по региону.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении его под стражу на два месяца - до 14 ноября 2016 года", - сказал собеседник агентства. Ранее следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетней, сопряженное с сексуальным насилием".
По версии следствия, 13 сентября после 19 часов девочка возвращалась из школы домой по проселочной дороге в селе Криводановка Новосибирской области и пропала. Она не выходила на связь, и родственники забили тревогу - организовали поиски, в результате которых труп девочки был обнаружен у проселочной дороги в районе искусственного озера. В короткие сроки удалось установить причастность к совершению преступления 25-летнего местного жителя.
Продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, добавили в ведомстве.