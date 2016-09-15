Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пассажиры совершившего аварийную посадку в Симферополе Boeing вылетели в Красноярск

Сибирь
15 сентября, 17:06 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
По данным источника в экстренных службах, причиной аварийной посадки самолета мог стать отказ двигателя
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Пассажиры Boeing российской авиакомпании "Икар" (Pegas Fly), который следовал из столицы Крыма в Красноярск и был вынужден вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам, улетели в пункт назначения, следует из данных на онлайн-табло симферопольского аэропорта.

"Рейс IK-102 (в Красноярск) вылетел в 16.41 (мск четверга - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении. В аэропорту ТАСС подтвердили, что именно на этом рейсе улетели пассажиры аварийного самолета.

Как сообщал ТАСС, инцидент произошел в ночь на 15 сентября. После взлета самолет авиакомпании "Икар" (Pegas Fly) вернулся в Симферополь, выработав топливо. По данным источника в экстренных службах, причиной аварийной посадки самолета мог стать отказ двигателя.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
В поезде-музее новосибирского метро открылась экспозиция, посвященная пожарной службе
6
Самолет "Дуглас", 60 лет простоявший в Арктике после аварии, доставили в Красноярск
5
Власти Новосибирской области наградили победителей и призеров Олимпиады - жителей региона
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подарил Медведеву на день рождения картину "В цеху"
2
В Москве задержан подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней
3
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
4
На Чебаркульском полигоне в Челябинской области утонул танк
5
Экс-глава таможни Внукова объявлен в международный розыск
6
Глава Росстата признал необходимость повышения пенсионного возраста
7
Россия может предложить ЕврАзЭс ввести маркировку обуви по аналогии с шубами
Темы дня
Реклама