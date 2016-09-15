Пассажиры совершившего аварийную посадку в Симферополе Boeing вылетели в Красноярск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Пассажиры Boeing российской авиакомпании "Икар" (Pegas Fly), который следовал из столицы Крыма в Красноярск и был вынужден вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам, улетели в пункт назначения, следует из данных на онлайн-табло симферопольского аэропорта.
"Рейс IK-102 (в Красноярск) вылетел в 16.41 (мск четверга - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении. В аэропорту ТАСС подтвердили, что именно на этом рейсе улетели пассажиры аварийного самолета.
Как сообщал ТАСС, инцидент произошел в ночь на 15 сентября. После взлета самолет авиакомпании "Икар" (Pegas Fly) вернулся в Симферополь, выработав топливо. По данным источника в экстренных службах, причиной аварийной посадки самолета мог стать отказ двигателя.