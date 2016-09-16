Экс-глава "Мостовика" объяснил уклонение от налогов финансовой ямой

ОМСК, 16 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Экс-руководитель и владелец НПО "Мостовик" Олег Шишов на заседании в Куйбышевском районном суде Омска в последнем слове объяснил свои преступления финансовой ямой, в которую его предприятие загнали заказчики, сообщает ТАСС из зала суда. Суд рассматривает дело об уклонении от налогов и мошенничестве в особо крупных размерах.

"На июнь 2014 года приморский океанариум был завершен на 92-94%. При этом мы получили только 12,3 из 20 млрд рублей. При строительстве спортивных объектов Сочи заказчик необоснованно занизил их стоимость на 25%. После все банки в один день потребовали вернуть кредиты", - сказал он.

"Я совершил эти преступления, но у меня не было корыстных целей, я спасал предприятия. Если бы нам дали работать, мы справились бы", - сказал Шишов.

Обвиняемый попросил суд вынести более мягкое наказание с учетом вынесенного Фрунзенским судом Владивостока строгого наказания и передать гражданский иск о взыскании налогов на рассмотрение в гражданский суд.

Прокуратура просит назначить Шишову наказание по совокупности совершенных деяний в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы. Также прокуратура внесла гражданский иск о взыскании с Шишова неуплаченного НДС в размере 478 млн рублей.

Дело Шишова

По версии следствия, что Шишов в 2009-2011 годах внес в финансовые документы ООО НПО "Мостовик" и налоговые декларации заведомо ложные сведения о выполнении рядом организаций-контрагентов строительно-монтажных работ на объектах во Владивостоке (мост на остров Русский в рамках подготовки к саммиту АТЭС, Приморский океанариум), в Омске, Тюмени, Тобольске, Сочи, а также в Астраханской, Московской областях и Забайкальском крае, отразив их в составе налоговых вычетов. Фактически они работы для НПО "Мостовик" не выполняли, весь объем работ был выполнен компанией самостоятельно либо другими привлеченными организациями. В результате, по данным СК, Шишов уклонился от уплаты НДС более чем на 478 млн рублей.

Кроме того, Шишов обвиняется в похищении полученных в виде аванса 526 млн рублей, выделенных на строительство окружной дороги Омска (участок Федоровка - Александровка).

В ходе следствия была проведена серия экспертиз, выводы которых уличают обвиняемого в инкриминируемых деяниях, материалы уголовного дела составили 221 том. В марте Фрунзенский суд Владивостока признал экс-директора "Мостовика" виновным и приговорил его к трем годам колонии со штрафом в 300 тыс. рублей.