На аукционе для детей-инвалидов Черемховского интерната собрали 590 тыс. рублей

ИРКУТСК, 16 сентября. /ТАСС/. Благотворительный аукцион по продаже деревянных скульптур "Арт-древо", проведенный на завершившейся в Иркутске международной выставке "Сиблесопользование. Деревообработка. Деревянное домостроение" собрал 590 тыс. рублей. Все средства будут направлены на нужды Черемховского психоневрологического интерната, четверо воспитанников которого умерли, и еще более 60 были госпитализированы после заражения кишечной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

"Деньги пойдут на помощь детям, которые нуждаются в каждодневном уходе и заботе взрослых", - приводят в пресс- службе слова министра лесного комплекса региона Алексея Шаверды.

По данным пресс-службы, на аукцион были выставлены 6 работ скульпторов Иркутской области и Забайкальского края, все на тему "Байкальская легенда". В результате торгов скульптуры "Бурхан - хранитель Ольхона" и "Сарма" ушли с молотка за 50 тыс. рублей каждая, "Красавица Ангара" и "Сердце Байкала" - за 80 тыс. рублей. Наибольший интерес участников торгов вызвали композиции "Дедушка Байкал" и "Камлающий шаман": они проданы за 110 тыс. и 220 тыс. рублей соответственно.

В Черемховском психоневрологическом интернате проживают дети, имеющие серьезные пороки в развитии головного мозга, центральной нервной системы, страдающие эпилепсией, иммунодефицитом. В конце июля этого года в интернате произошло массовое заражение воспитанников острой кишечной инфекцией - были госпитализирован 63 воспитанника, четверо детей скончались. Решением местного горсуда 23 августа Черемховский интернат закрыт на 30 дней. Остававшихся там 35 детей-инвалидов перевезли в аналогичное учреждение города Саянск.

Выставка "Сиблесопользование. Деревообработка. Деревянное домостроение" проходила в иркутском выставочном комплексе "Сибэкспоцентр" с 13 по 16 сентября. Ее участниками мероприятия стали более 60 лесопромышленных предприятий Иркутской области, регионов России и зарубежных стран.