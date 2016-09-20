В Барнауле возбудили дело по факту стрельбы в сотрудников охраны

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БАРНАУЛ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя города Барнаула Алтайского края, стрелявшего во вторник из окна гостиницы. При задержании он сделал несколько выстрелов в сотрудников охраны, в результате никто не пострадал, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Барнаула. Мужчине 34 года, его подозревают в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", - сказали в ведомстве.
По данным ведомства, утром при попытке задержания подозреваемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения и нарушивший общественный порядок в гостинице "Алиса", оказал сопротивление правоохранителям и несколько раз выстрелил в сотрудников отдела вневедомственной охраны, предположительно из травматического пистолета.
"Противоправные действия мужчины были пресечены полицейскими, никто из граждан и сотрудников правоохранительного органа не пострадал. Подозреваемый задержан, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается", - пояснили в СУ СК по региону.