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В Барнауле задержали мужчину, стрелявшего из окна гостиницы

Происшествия
20 сентября, 7:55 UTC+3 БАРНАУЛ /Корр. ТАСС, Ксения Шубина
По предварительным данным, мужчина стрелял из травматического оружия, пострадавших нет
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БАРНАУЛ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Правоохранители задержали мужчину, который открыл сегодня стрельбу из окна гостиницы в Барнауле. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Ситуация разрешилась очень быстро, территория была оперативно оцеплена нарушитель задержан сотрудниками полиции. Мужчина произвел несколько выстрелов из окна гостиницы, находящейся на перекрестке улицы Чернышевского и проспекта Социалистического. По предварительным данным, мужчина стрелял из травматического оружия, к счастью, пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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