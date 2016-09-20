В Барнауле задержали мужчину, стрелявшего из окна гостиницы

БАРНАУЛ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Правоохранители задержали мужчину, который открыл сегодня стрельбу из окна гостиницы в Барнауле. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Ситуация разрешилась очень быстро, территория была оперативно оцеплена нарушитель задержан сотрудниками полиции. Мужчина произвел несколько выстрелов из окна гостиницы, находящейся на перекрестке улицы Чернышевского и проспекта Социалистического. По предварительным данным, мужчина стрелял из травматического оружия, к счастью, пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.