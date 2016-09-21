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Клинику для лечения рака с помощью ускорителя частиц могут создать в Новосибирске

Сибирь
21 сентября, 8:15 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 21, сентября. /ТАСС
Бор-нейтронозахватная терапия рака позволяет избирательно уничтожать клетки опухолей
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НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Клиника для лечения рака при помощи ускорителя частиц по технологии бор-нейтронзахватной терапии (БНЗТ), разработанной в новосибирском Институте ядерной физики (ИЯФ) СО РАН, может появиться в Новосибирске после 2020 года. Об этом сообщил в среду профессор кафедры электрофизических установок и ускорителей физического факультета Новосибирского государственного университета (НГУ) Владимир Блинов.

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"Предполагается создать проект клиники БНЗТ в ведении Новосибирского государственного университета. Конечной целью является создание этой клиники, в 2021-2022 году при наличии финансирования она может появиться", - сказал Блинов в ходе конференции в НГУ.

Предполагается, что в случае одобрения проекта клиники в НГУ будут готовить специалистов по физике ускорителей и медиков, которые будут эксплуатировать установки БНЗТ. Сейчас, по словам Блинова, разрабатывается проект здания клиники. Стоимость ее он не назвал, отметив, что предполагается включение клиники в состав второй очереди нового корпуса, который университет планирует строить в ближайшие годы. До этого ученым предстоит выработать технологию лечения раковых заболеваний, которую можно было бы применять на людях.

"Развивать все методики в ИЯФ невозможно, и институт сейчас готов отдать прототип (установки БНЗТ - прим. ТАСС) для целей проекта - цикла научных исследований, доклинических испытаний и всего, что нужно для отработки технологии медицинского лечения", - сказал Блинов.

Суть метода

Бор-нейтронозахватная терапия рака позволяет избирательно уничтожать клетки опухолей. Суть метода состоит в том, что в опухолевых клетках, в отличие от здоровых, накапливается стабильный изотоп бор-10, а потом они облучаются нейтронами. В результате внутри клетки происходит ядерная реакция, и она погибает.

Ранее специалисты ИЯФ завершили эксперимент, направленный на борьбу с тяжелым раковым заболеванием - глиомой головного мозга. Как сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник лаборатории БНЗТ Сергей Таскаев, он показал правильность расчетов - больные клетки, накопившие бор, действительно погибают от воздействия нейтронов. Ученым удалось уничтожить таким образом 99% раковых клеток.

Всего в мире на данный момент существуют четыре ускорителя, способных генерировать нейтроны нужных параметров, и только один из них уже готов к экспериментам с биологическими культурами. Это Тандем-БНЗТ - компактный ускорительный источник, разработанный и изготовленный в ИЯФ СО РАН. Исследованиями в этой области Институт занимается уже более 20 лет. В сентябре 2014 года на грант Российского научного фонда в ИЯФ была создана лаборатория БНЗТ.

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