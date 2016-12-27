Альпинисты проекта "Эверест-2018" испытают в походе научное оборудование

НОВОСИБИРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Альпинисты проекта "Эверест-2018" испытают научное оборудование, предоставленное им рядом НИИ СО РАН, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Новосибирской области. В 2018 году международная команда альпинистов совершит восхождение на Эверест, посвятив его 125-летию Новосибирска.

"В настоящее время идут переговоры с рядом НИИ. Ученым интересно, как меняется психика и физиология человека в экстремальных ситуациях, восходители могут предоставить им богатый фактический материал. Альпинисты смогут также испытать в условиях высокогорья научное оборудование, тем самым поддержав предприятия, занимающиеся импортозамещением в сфере высоких технологий", - приводит пресс-служба слова сенатора от Новосибирской области Владимира Лаптева.

Сенатор добавил, что на 2017 год намечено окончательное формирование команды, определение маршрута. "Свою основную задачу я вижу в координации взаимодействия органов власти регионального и федерального уровня по поддержке в проведении экспедиции", - подчеркнул он. Он добавил, что в настоящее время решается вопрос финансирования экспедиции со стороны Новосибирска и Новосибирской области, ведется работа с Русским географическим обществом - поданы заявки на получение грантов.

Главный тренер команды Глеб Соколов подчеркнул, что основной костяк будущих восходителей - это жители Новосибирской области. "Но в силу того, что опыт восхождения на восьмитысячники имею только один я, мы усилим команду альпинистами из других городов и стран. К нам присоединится представитель Грузии, вполне возможно, будут люди из Польши, отношения между нашими странами сегодня далеки от идеальных, но такого рода восхождения очень здорово сближают. Будут также спортсмены из Москвы, Петербурга, Барнаула", - уточнил он.

Всего в экспедицию отправятся 20 человек.