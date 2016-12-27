В Бурятии после нападения ротвейлера погибла пятилетняя девочка

УЛАН-УДЭ, 27 декабря. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Следственные органы выясняют обстоятельства гибели пятилетней девочки в результате нападения собаки, сообщили в региональном следственном управлении (СУ) СК РФ.

"Трагедия произошла в садовом товариществе в Заиграевском районе. Во дворе одного из домов обнаружено тело ребенка с повреждениями, характерными для нападения животного", - уточнили в ведомстве.

О происшествии сообщили соседи семьи девочки. К месту происшествия прибыли медики и полицейские. "За оградой указанного в сообщении дома находилась агрессивная собака породы ротвейлер, которая не давала пройти внутрь и оказать помощь ребенку, - уточнили в СУ. - Так как животное могло причинить вред людям, было принято решение применить оружие. Собака была нейтрализована".

По предварительным данным, девочка проживала в частном доме вместе со старшей сестрой и матерью, которой в момент происшествия дома не было. Взрослого ротвейлера семья взяла у знакомых около месяца назад.

"В настоящее время по данному факту начата доследственная проверка", - резюмировали в СУ.