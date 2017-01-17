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Число воспитанников в Черемховском интернате сократят в два раза

Сибирь
17 января, 14:41 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 17, января. /ТАСС
Летом этого года в интернате после заражения кишечной инфекцией скончались четыре ребенка-инвалида
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Черемховский интернат

Черемховский интернат

© "Вести Иркутск"

ИРКУТСК, 17 января. /ТАСС/. Власти Иркутской области почти в два раза сократят число воспитанников Черемховского психоневрологического интерната, где летом этого года после заражения кишечной инфекцией скончались четыре ребенка-инвалида. Детей с наиболее тяжелыми диагнозами переведут в новые паллиативные отделения, сообщил во вторник журналистам председатель правительства Иркутской области Александр Битаров.

"Число детей, находящихся в Черемховском психоневрологическом интернате, будет сокращено почти в два раза, дети с такими тяжелыми врожденными заболеваниями в одном месте сосредоточены не будут. Прежде такого опыта в России не было, для нас это была определенно ошибка", - сказал он.

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По словам Битарова, в Черемховском интернате теперь будут проживать 56 детей в возрасте от 4 до 15 лет с умеренной либо тяжелой умственной отсталостью, самостоятельно передвигающиеся, десять из них - с ограничениями по слуху. Для остальных детей, нуждающихся в постоянной медицинской помощи, будет открыто отделение паллиативной помощи в здании одного из домов ребенка.

Сейчас детей готовят к переводу в Черемховский интернат, его начало запланировано на 25 января. В настоящее время дети проходят необходимое медицинское обследование, сдают анализы, в том числе бактериологические - на кишечную группу.

В Черемховском психоневрологическом интернате проживали дети, имеющие серьезные пороки в развитии головного мозга, центральной нервной системы, страдающие эпилепсией, иммунодефицитом. В конце июля этого года в интернате произошло массовое заражение воспитанников острой кишечной инфекцией, были госпитализированы 63 воспитанника, четверо детей скончались. По решению суда деятельность интерната была приостановлена с 20 августа по 29 октября 2016 года, воспитанники были переведены в социальные учреждения городов Иркутск и Саянск.

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