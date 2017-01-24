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Два перинатальных центра откроются в Красноярском крае в 2017 году

Сибирь
24 января, 16:50 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 24, января. /ТАСС
Росздравнадзор сообщил, что строительство объекта в Норильске уже затянулось на 19 месяцев
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НОВОСИБИРСК, 24 января. /ТАСС/. Два перинатальных центра будут введены в эксплуатацию в 2017 году в Красноярском крае, заявила замруководителя Росздравнадзора Ирина Серегина в ходе межрегионального селекторного совещания в полпредстве президента РФ в Сибирском федеральном округе.

"По Красноярскому краю у нас два объекта. Перинатальный центр в Ачинске получил разрешение на ввод в эксплуатацию в декабре 2016 года. Лицензия на осуществление деятельности, как ожидается, будет выдана в марте. Самая тяжелая ситуация сложилась в Норильске, где до настоящего времени проводятся работы ниже нулевой отметки, и эти работы продолжаются уже 19 месяцев", - сказала Серегина.

По словам министра здравоохранения Красноярского края Вадима Янина, причиной задержки строительства перинатального центра стали, в том числе, ошибки, допущенные при проектировании объекта. "Пришлось дорабатывать и сам проект под условия Заполярья и работать непосредственно на возведенной конструкции. Все это время ушло на устранение", - пояснил Янин.

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Он добавил, что в настоящее время на объекте работают 105 человек, они ведут внутренние работы, которые возможно выполнить до подачи тепла. Корпус планируется возвести к лету, затем начнутся отделочные работы. К этому времени власти рассчитывают провести все необходимые конкурсы на покупку оборудования.

"В условиях северного завоза и труднодоступности территории в зимний период это особенно важно. Мы поставили себе очень напряженный график, но рассчитываем его соблюсти", - подчеркнул министр.

Возведение медицинского учреждения началось летом 2015 года. Его стоимость оценивается в 3,2 млрд рублей, в том числе 2,44 млрд рублей из краевого бюджета, остальные инвестиции приходятся на фонд обязательного медицинского страхования. Строительство медцентра в Норильске проводится в рамках государственной программы "Мероприятия по развитию сети перинатальных центров в РФ". Ежегодно он сможет принимать порядка 3 тыс. женщин со всего Таймыра.

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