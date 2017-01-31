Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Омский экс-министр Меренков стал фигурантом нового уголовного дела о превышении полномочий

Сибирь
31 января, 17:32 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров
Вадим Меренков подписал мировое соглашение с компанией "СтройБетон", в результате чего бюджету города был нанесен ущерб в размере не менее 938 млн рублей
Поделиться
Материал из 1 страницы

ОМСК, 31 января. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Экс-министр имущественных отношений Омской области Вадим Меренков, который находится под арестом по уголовному делу о превышении должностных полномочий, стал фигурантом нового аналогичного дела, сообщил во вторник корреспонденту ТАСС источник в следственных органах.

Смотрите также

Омский облсуд оставил без изменения приговор экс-замгубернатора Гамбургу
Экс-глава омского Минимущества отказался раскрыть, где скрывался 2,5 года от следствия
Главный архитектор Омска обвиняется в причинении ущерба бюджету города на 100 млн рублей

"Вадим Меренков, будучи первым заместителем директора департамента имущественных отношений администрации Омска, подписал мировое соглашение с компанией "СтройБетон", в результате чего бюджету города был нанесен ущерб в размере не менее 938 млн рублей. В настоящий момент он является подозреваемым", - уточнил собеседник агентства. ТАСС пока не располагает комментариями Меренкова и его адвоката.

О возбуждении следственными органами уголовного дела в отношении пока неустановленных должностных лиц городской администрации по факту злоупотребления полномочиями сегодня ТАСС сообщили в прокуратуре Омской области. По данным ведомства, в январе 2008 года департамент имущественных отношений Омска заключил со строительной компанией "Стройбетон" договор купли-продажи права на заключение договора аренды 9 земельных участков в целях жилищного строительства. Стоимость договора превышала 1 млрд рублей с рассрочкой оплаты. Одновременно стороны подписали договор аренды этих участков на 10 лет.

В 2009 году департамент обратился в суд с заявлением о расторжении договора аренды со "Стройбетоном" и взыскании неоплаченных денежных средств в связи с неисполнением условий договора. В результате стороны заключили мировое соглашение, по условиям которого договор купли-продажи права на аренду участков стал считаться расторгнутым с июня 2008 года, а муниципалитет отказался от взыскания задолженности в полном объеме. В результате муниципалитету был нанесен ущерб в размере не менее 938 млн рублей, которые не были выплачены по договору купли-продажи права на аренду при том, что договор аренды оставался действительным.

Дело о земельных участках

В настоящий момент Меренков находится под арестом. По данным СК, являясь в 2008-2012 гг. первым заместителем директора департамента имущественных отношений администрации Омска, он совместно с Юрием Гамбургом, занимавшим должность директора этого департамента, предоставил в собственность аффилированным лицам по заведомо заниженной стоимости 24 земельных участка общей площадью 5,5 га, еще один участок площадью 21 га был предоставлен ими ООО "Крона" якобы под огороды. При этом участки находились в зоне жилой застройки, а затем были проданы под строительство коттеджей. Ущерб бюджету Омска и Омской области был оценен более чем в 200 млн рублей, кроме того, экс-министру вменяется превышение полномочий при передаче гражданам еще двух участков с ущербом на 10 млн рублей.

В марте 2014 года Меренков скрылся от следствия, сбежав из больницы в Москве, где находился на лечении, в связи с чем был объявлен в международный розыск. Суд заочно заключил его под стражу. Двадцать девятого сентября 2016 года экс-министр добровольно сдался омским следователям.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дела в отношении сибирских чиновников
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Новосибирские геологи выяснили, откуда взялись желтые алмазы
На месте обрушения кровли ангара конного клуба "Аллюр"
4
При обрушении конного клуба под Новосибирском погибли два человека
8
Штормовое предупреждение объявлено в Омской области из-за 40-градусных морозов
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Интересное
Вид на поле стадиона "Санкт-Петербург"
Строительство на финишной прямой: готовность стадионов к ЧМ-2018
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
SZ: Берлин обвинил Киев в обострении ситуации в Донбассе
2
Киев потерял 17 человек убитыми и ранеными при попытке прорыва на юге ДНР
3
ДНР и ЛНР призвали Путина, Трампа и Меркель остановить преступления Киева
4
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
5
Житель Кузбасса задержан по подозрению в убийстве школьницы
6
Росавиация: Международная комиссия намеренно затягивает расследование крушения MH17
7
Рогозин поручил Роскосмосу проанализировать критически важные для отрасли предприятия
Темы дня
Реклама