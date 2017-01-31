Омский экс-министр Меренков стал фигурантом нового уголовного дела о превышении полномочий

ОМСК, 31 января. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Экс-министр имущественных отношений Омской области Вадим Меренков, который находится под арестом по уголовному делу о превышении должностных полномочий, стал фигурантом нового аналогичного дела, сообщил во вторник корреспонденту ТАСС источник в следственных органах.

"Вадим Меренков, будучи первым заместителем директора департамента имущественных отношений администрации Омска, подписал мировое соглашение с компанией "СтройБетон", в результате чего бюджету города был нанесен ущерб в размере не менее 938 млн рублей. В настоящий момент он является подозреваемым", - уточнил собеседник агентства. ТАСС пока не располагает комментариями Меренкова и его адвоката.

О возбуждении следственными органами уголовного дела в отношении пока неустановленных должностных лиц городской администрации по факту злоупотребления полномочиями сегодня ТАСС сообщили в прокуратуре Омской области. По данным ведомства, в январе 2008 года департамент имущественных отношений Омска заключил со строительной компанией "Стройбетон" договор купли-продажи права на заключение договора аренды 9 земельных участков в целях жилищного строительства. Стоимость договора превышала 1 млрд рублей с рассрочкой оплаты. Одновременно стороны подписали договор аренды этих участков на 10 лет.

В 2009 году департамент обратился в суд с заявлением о расторжении договора аренды со "Стройбетоном" и взыскании неоплаченных денежных средств в связи с неисполнением условий договора. В результате стороны заключили мировое соглашение, по условиям которого договор купли-продажи права на аренду участков стал считаться расторгнутым с июня 2008 года, а муниципалитет отказался от взыскания задолженности в полном объеме. В результате муниципалитету был нанесен ущерб в размере не менее 938 млн рублей, которые не были выплачены по договору купли-продажи права на аренду при том, что договор аренды оставался действительным.

Дело о земельных участках

В настоящий момент Меренков находится под арестом. По данным СК, являясь в 2008-2012 гг. первым заместителем директора департамента имущественных отношений администрации Омска, он совместно с Юрием Гамбургом, занимавшим должность директора этого департамента, предоставил в собственность аффилированным лицам по заведомо заниженной стоимости 24 земельных участка общей площадью 5,5 га, еще один участок площадью 21 га был предоставлен ими ООО "Крона" якобы под огороды. При этом участки находились в зоне жилой застройки, а затем были проданы под строительство коттеджей. Ущерб бюджету Омска и Омской области был оценен более чем в 200 млн рублей, кроме того, экс-министру вменяется превышение полномочий при передаче гражданам еще двух участков с ущербом на 10 млн рублей.

В марте 2014 года Меренков скрылся от следствия, сбежав из больницы в Москве, где находился на лечении, в связи с чем был объявлен в международный розыск. Суд заочно заключил его под стражу. Двадцать девятого сентября 2016 года экс-министр добровольно сдался омским следователям.