Минсоцзащиты Забайкалья: скандально известный детдом в Чите не скрывал ситуацию от властей

ЧИТА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Руководство Читинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей (бывший детдом №1), где ранее прокуратура и СК начали проверки по сообщениям о попытках суицида и прерывания беременности среди воспитанниц, не скрывало ситуацию в учреждении, сообщили ТАСС в Минсоцзащиты Забайкальского края.

"О ситуации, которая произошла в центре, было известно. Директор учреждения сразу же оповестила об этих фактах руководство Министерства труда и социальной защиты Забайкальского края. Никаких сокрытий и попыток не выносить сор из избы не было", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что все работники центра были проинструктированы, как поступать в таких ситуациях, а все сведения в установленном порядке направили в соответствующие органы и структуры.

"Сегодня проходит проверка, также 3 февраля будет работать комиссия в составе специалистов министерства совместно с заместителем председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам. После проверки можно будет делать какие-то выводы", - добавили в Минсоцзащиты региона.

Ранее пресс-секретарь СУ СКР по Забайкальскому краю Егор Марков сообщил ТАСС, что детского омбудсмена края Ивана Катанаева проинформировали, что в январе 15-летняя воспитанница попыталась совершить самоубийство, а ее сверстница сделала аборт. По его информации, руководство учреждения об этих случаях не сообщало.

Представитель ведомства отметил, что в ходе доследственной проверки будет не только оценена достоверность представленных фактов, но и дана "принципиальная оценка действиям руководства и сотрудников детского дома". Проверку сокрытия фактов начала и региональная прокуратура.

Жестокость в детском доме

В ноябре 2015 года СМИ сообщили о множестве случаев жесткого обращения с воспитанниками бывшего детского дом №1. Следствие и прокуратура начали проверку этих публикаций. В результате суд приговорил к 4,5 года колонии общего режима бывшего воспитателя Елену Смолину, признав ее виновной в издевательствах над детьми.