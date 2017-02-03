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Шувалов: у Анжеро-Судженска есть шансы покинуть список моногородов

Сибирь
3 февраля, 9:48 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 3, февраля. /ТАСС
Первый вице-премьер отметил, что у города большое будущее
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Игорь Шувалов

Игорь Шувалов

© Михаил Метцель/ТАСС

КЕМЕРОВО, 3 февраля. /ТАСС/. Кузбасский город Анжеро-Судженск может покинуть список монотерриторий России, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

"Мы с губернатором только что обсуждали - у города большое будущее, мы надеемся, что он из списка монообразований выйдет (с учётом реализации проектов по уходу от монозависимости - прим. ТАСС). Это не значит, что мы перестанем с ним работать, среди 319 (моногородов) он будет лидером", - сказал Шувалов на стратегической сессии "Пять шагов благоустройства: Как повысить качество среды моногородов" в Кемерово.

По его словам, сейчас многие даже завидуют моногородам. "Большое внимание и к мэрам моногородов, и к тем, кто занимается благоустройством, тем, кто в этих моногородах ведет темы малого и среднего бизнеса. Вы поднимаетесь на самый верхний уровень государственного управления", - отметил Шувалов.

О моногороде

Анжеро-Судженск получил статус города в 1931 году. К началу 1941 года основу его экономики составляли пять крупных предприятий, в том числе трест "Анжероуголь". В годы войны сюда эвакуировали машиностроительный, вагоноремонтный, химико-фармацевтический заводы. Экономика набирала темпы до 1990-х годов. Затем спад, усугубившийся ликвидацией убыточных шахт, продолжался практически на протяжении всего последнего десятилетия XX века.

В настоящее время в Анжеро-Судженске ведется работа по уходу от монозависимости (зависимость экономики города от стабильной работы одного градообразующего предприятия или отрасли - прим. ТАСС). В городе за счет средств господдержки построили необходимую инженерную инфраструктуру - водовод, подстанцию и ЛЭП общей стоимостью около 1 млрд рублей. В сентябре 2016 года в городе была создана территория опережающего развития (ТОР).

ТОР ищет резидентов

В декабре прошлого года регион определился с первым резидентом. Им станет Анжеро-Судженский мелькомбинат, который планирует запустить на площадке обанкротившегося элеватора мукомольное производство, инвестиции в него составят 25 млн рублей.

Вторым резидентом может стать проект "Анжеро-Судженского химико-фармацевтического завода" (принадлежит компании "Авексима" - прим. ТАСС)". Также желание рассмотреть площадку ТОР изъявила компания "Салаватстекло". Для малого и среднего бизнеса планируется создать индустриальный парк за счет средств частного инвестора.

Продолжается работа и над проработкой проектов уникальных не только для региона, но и в целом РФ. Как сообщал ТАСС, группа российских компаний планирует привлечь до 260 млн евро на три проекта: строительство первого за Уралом завода по производству плазмы крови, трубного завода и производство редукторов и клапанов для машиностроения. Инициаторы проектов ведут переговоры с "Венгерским экспортно-импортным банком".

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